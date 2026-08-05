Ništa od Evrolige: MVP Dži lige i najbolji “danker” NBA na pragu Fibinog Evrokupa

Iako je u NBA proveo pet sezona, Meklang gotovo da nije dobio pravu priliku. Za to vreme odigrao je svega 17 utakmica u najjačoj ligi sveta, najveći deo karijere je proveo u Dži ligi.

Uprkos tome, izgradio je veliko ime zahvaljujući nastupima na Ol-star vikendu i u razvojnoj ligi. Trostruki je pobednik NBA takmičenja u zakucavanju, čime je postao prvi košarkaš u istoriji kojem je to pošlo za rukom.

Njegova statistika u Dži ligi je impresivna. Meklang je najbolji strelac u istoriji takmičenja sa 5.335 poena, dok je prošle sezone drugi put u karijeri proglašen za MVP igrača. Prvi je igrač koji ima više od jedne takve nagrade. U martu ove godine ubacio je i 59 poena protiv Birmingem Skvadrona, što predstavlja treći najbolji individualni poenterski učinak lige.

Prethodne sezone u razvojnom timu Čikago Bulsa prosečno je beležio 29,5 poena, 7,6 asistencija i 3,5 skokova po utakmici. Dobre partije donele su mu skromnu priliku u NBA, gde je za prvi tim odigrao osam utakmica i prosečno beležio šest poena, 1,1 asistenciju i 0,8 skokova.

Očigledno si u Evroligi procenili da Meklang ipak nije mnogo više od atraktivnog igrača koji ume da podigne publiku na noge.