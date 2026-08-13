Saša Ilić: Uđemo u naš mod i imamo problema kako da izađemo! Vidim abnormalni strah kod igrača

Pobeda se piše, igra iz prvog poluvremena briše. Kad se pogleda rezultat, sve je u redu, ali kad se vidi lice Saše Ilića jasno je svima u Partizanu da im pravi ispit tek predstoji. Posle Luksemburžana savladani su i Kazahstanci, međutim, nije baš da su crno-beli oduševili tokom gostovanja u Kostanaju.

Na kraju, dobili su 2:1 i to preokretom u drugom delu, a šef stručnog štaba detaljno je analizirao šta ga tišti. I nije se libio da te utiske podeli sa javnosti. „Ušli smo uplašeno i nepovezano, što nas je koštalo primljenog gola. Tobol je imao još neke prilike, nizali su se korneri, imali smo i dozu sreće... Postojali su momenti kada sam mislio da smo se stabilizovali, a onda bismo opet ušli u naš čuveni mod. S druge strane, u drugom poluvremenu viđena je velika energija svih igrača, stvorili smo mnogo ozbiljnih šansi i na kraju zasluženo pobedili“, rekao je Ilić na konferenciji za medije. Kao potencijalnu boljku tima ne vidi fizičku, već psihološku pripremu. „Mi smo spremni, nemamo fizičkih problema, ali imamo mentalnih, taj abnormalno veliki strah. U prvih 20 minuta sam primetio kod mojih igrača da nisu mogli da se konsoliduju. Dobra stvar je što su u drugo poluvreme ušli potpuno drugačije – sa velikim intenzitetom i agresijom, napravili veliki broj prilika i pobedili. To je izuzetno bitno za klub, za koeficijent, ali i za samo samopouzdanje cele ekipe.“

Šta trener podrazumeva pod terminom „naš čuveni mod“? „To nam se često dešava u ovakvim utakmicama. Imamo momente kada mislimo da kontrolišemo meč, a onda se desi pad koji traje i traje... Izuzetno je teško izaći iz lošeg momenta, tako je bilo i danas. Iako smo mlada ekipa, ovi momci imaju ogroman potencijal i kvalitet, pa mi je neshvatljivo da tako izgledamo 15-20 minuta, a da smo u drugom poluvremenu potpuno drugačiji tim. Što se manjka realizacije tiče, to se dešava u fudbalu. Meni je najbitnije da stvaramo prilike, a to što smo ih u Kazahstanu promašivali vratiće se na nekoj drugoj utakmici. Nemam tu šta da im zamerim. Ono što mogu da im kažem jeste da veruju u sebe i u svoj kvalitet.“ Meč su promenile izmene za kojima je stručni štab posegao već početkom nastakva, kad su umesto Alilovića, Kojzeka i Trifunovića na teren kročili Že, Zeković i Zubairu. „Momci koji su ušli na poluvremenu, a kasnije Traore i Samson, dali su zaista dosta i doprineli da izgledamo mnogo bolje. Nije išlo celoj ekipi, imali smo dvojicu igrača pod žutim kartonom i delovalo mi je da bi baš njih trebalo da zamenim. Prezadovoljan sam reakcijom momaka sa klupe. To stalno ponavljam – Partizan ne čini samo 11 igrača, već i svi oni koji ulaze u igru.“ Posebno je Ilić impresioniran partijom Zekovića.

„Moje mišljenje je da je Zeki ovo najbolja utakmica otkako je došao u Partizan! On je izuzetno mlad, stigao je iz mladog tima Fajenorda i sve ovo je novo za njega. Daje maksimum na svakom treningu i iz meča u meč biće sve bolji.“