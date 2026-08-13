Partizan u epizodi 2x45: Prvo malo spavanja, a posle mnogo fudbala za 4/4 u Evropi

Ono što je najbitnije, piše se prolaz dalje, koji nije bio upitan ni u jednom trenutku, iako je Parni valjak brzo primio gol i tumarao terenom u prvom poluvremenu. Partizan je zakazao dvomeč sa Hetafeom: prva utakmica će biti sledećeg četvrtka u Madridu, a revanš sedam dana kasnije u Humskoj.

Dva lica jednog tima. Kao crno i belo. Kao dva puta 45 minuta. Partizan je prvo spavao u Kazahstanu, a onda se sit naigrao fudbala. Promašivao je i promašivao, čak i ono što je delovalo kao siguran gol, ali je Šaka Traore doneo još jednu pobedu crno-belima, za četiri od četiri u Evropi ove sezone – 2:1 (0:1), prvo meč 3:0.

Posle četiri kvalifikaciona meča, u kojima je imao i naklonost žreba, za razliku od poslednjeg kola, Partizan ima četiri pobede. I klupski i nacionalni koeficijent su dobili doprinos kluba iz Humske 1. I sa te strane gledano misija u Kazahstanu je uspela. Ono što može da raduje Sašu Ilića je reakcija tima u drugom poluvremenu posle jako lošeg prvog. Samo gledajući stoodstotne šanse, trebalo je bar četiri lopte da završe u mreži Tobola. Možda je nešto municije sačuvano za Hetafe. Tamo takve šanse neće smeti da se promašuju. Neće ih ni biti u izobilju. Prvo poluvreme - neozbiljno, neodgovorno, nedisciplinovano u napadačkim akcijama, bez poštovanja lopte. Iako je Tobol izašao jako visoko, sa četiri napadača i bilo je prostora „na izvolite“ na njegovoj polovini, crno-beli to nisu iskoristili da stvore čak ni polušansu za 45 minuta.

Bilo je svega što nije valjalo: od šutiranja lopte napamet – nikom, do promašivanja najjednostavnijih pasova, do saplitanja preko fudbala... Prebrzo je Partizan ispustio jedan gol zalihe. Već u 7. minutu Roganović je ispao, a Česnokov volejom pogodio mrežu i doveo Tobol u vođstvo od 1:0. Moglo je sve da se pretvori u ples po žici iznad ambisa da Krunić nije izvadio „iz gola“ šut Guere u 13. minutu. Posle toga nije bilo velikih šansi za domaći tim, ali je bilo mnogo lopti koje su šetale oko ili kroz šesnaesterac Partizana. Statistika prvog dela govorila je da je odnos šuteva na gol bio 9:2 u korist Tobola, što dovoljno slikovito govori koliko je srpski tim bio u podređenom položaju. Da li je Saša Ilić izveo „efekat fena“ u svlačionici, po ugledu na Aleksa Fergusona ili su tri izmene u pauzi momentalno prenule Partizan, tek efekat se odmah video, a rezultat je odmah stigao: Stefan Mitrović je posle kornera doneo izjednačenje i od tog momenta Parni valjak je proplesao u Kostanjaju. Ređale su se velike šanse, koje su imali Že, Zubairu, Kostić, pa kasnije i Traore, sjajno je šutirao Zeković... Pogotovo u prvih 20 minuta drugog dela ovaj dvomeč je mogao da bude rešen. Imao je i Tobol svoju veliku šansu preko Milovanovića u 71. minutu, ali je Krunić još jednom bio sjajan, danas jedan od najboljih, u oba poluvremena, u crno-belom timu.