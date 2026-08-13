Rok je do sutra u 18.00: Mančester Siti testira Čelsi sa 120.000.000 evra

Iz Argentine stižu vesti da su u Mančester Sitiju vrlo svesni toga i da je spremna ponuda teška 120.000.000 evropskih novčanica za najveću želju novog trenera Enca Mareske. Italijanski strateg obožava Fernandeza sa kojim je sarađivao u Čelsiju i vidi ga kao naslednika Rodrija oko kojeg Barsa steže obruč i nada se da će ponudom od 60.000.000 evra fiksno plus 10.000.000 kroz bonuse u narednim danima završiti posao.

Zato Siti nema mnogo vremena i mora da deluje. Ponudom od 120.000.000 bi mogao da uvede Čelsi u pregovore i da kupi više vremena mimo postavljenog roka. Nije to nepremostiva razlika, verovatno bi sa bonusima mogla i da se reši…

Mareska prtiska Siti da uradi sve što je u mogućnosti i dovede mu Fernandeza jer se očekuje i prodaja Tidžanija Rejndersa u saudijsku Al Kadisiju za 60.000.000 evra. Siti je već prihvatio ponudu i čeka se samo potvrdan odgovor holandskog veziste. Novcem od prodaje Rodrija i Rejndersa bi u potpunosti mogao da bude finansiran dolazak Fernandeza.

Argentinski vezista nema ništa protiv, jer će verovatno dobiti i daleko bolji ugovor od aktuelnog na Stamford Bridžu, prema kojem zarađuje oko 5.000.000 evra neto godišnje. Sanjao je o Real Madridu, bilo je interesa Merengesa, ali su procenili da je preskup i da nije profil plejmejkera kakav im treba. Sada je Siti jedina opcija.

Fernandez je ugovorom do 2032. blindiran u Čelsiju i ne može mnogo da pritiska klub za transfer, tako da je sve na Mančester Sitiju i njihovoj spremnosti da treneru ispunu najveću želju. Čelsijev novi trener Ćabi Alonso je insistirao da uprava kluba postavi pomenuti rok kako bi 10 dana pred početak prvenstva znao na koga od ključnih igrača može da računa.