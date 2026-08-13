Lazar Stojanović otišao sa Banovog brda u Rijad kod Karaska, Jedvaja i Adlija

Dete je Čukaričkog, pre dve sezone je postao prvotimac, a sada će se 21-godišnji Lazar Stojanović oprobadi u Saudijskoj Arabiji. Mladi štoper prosleđen je u Al Šabab na jednogodišnju pozajmicu s pravom otkupa. U novom klubu saigrači će mu biti Janik Karasko, Tin Jedvaj, Jasin Adli, a treniraće ga Nemac Tomas Leč, doskorašnji strateg Salcburga.

Stojanović je ove sezone bio starter za utakmicu prvog kola Mozzart Bet Superlige, u kojoj je Čukarički poražen od IMT-a sa 0:1. Potom je sa klupe ulazio protiv niškog i kragujevačkog Radničkog i Mladosti iz Lučana.