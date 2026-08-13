Lazar Stojanović otišao sa Banovog brda u Rijad kod Karaska, Jedvaja i Adlija
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Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 19:59
Mladi štoper godinu dana u Al Šababu, uz opciju otkupa
Dete je Čukaričkog, pre dve sezone je postao prvotimac, a sada će se 21-godišnji Lazar Stojanović oprobadi u Saudijskoj Arabiji. Mladi štoper prosleđen je u Al Šabab na jednogodišnju pozajmicu s pravom otkupa. U novom klubu saigrači će mu biti Janik Karasko, Tin Jedvaj, Jasin Adli, a treniraće ga Nemac Tomas Leč, doskorašnji strateg Salcburga.
Stojanović je ove sezone bio starter za utakmicu prvog kola Mozzart Bet Superlige, u kojoj je Čukarički poražen od IMT-a sa 0:1. Potom je sa klupe ulazio protiv niškog i kragujevačkog Radničkog i Mladosti iz Lučana.
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Saudijski klub ozvaničio je saradnju sa mladim defanzivcem, koji pored pozicije štopera povremeno igra i beka, na dan prve utakmice Al Šababa u novoj sezoni tamošnjeg prvenstva, protiv Al Kadisije.
Imaće Stojanović lepu priliku da u sve popularnijem prvenstvu pokaže svoj potencijal. Ukoliko zadovolji, Al Šabab će imati priliku da ga otkupi od Čukaričkog. Nije, međutim, navedeno za koji iznos, kao ni uslovi po kojima realizovana pozajmica.
Al Šabab se prošle se prošle sezone namučio da sačuva mesto među najboljim klubovima Saudijske Arabije, a ove sezone cilj je da se opstanak izbori bez drame. Probaće Lazar Stojanović da im pomogne u tome.
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