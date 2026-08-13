Kelnov tinejdžer potpuno zaveo Dortmund, poslovično škrta Borusija daje 55.000.000 evra

Borusija iz Dortmunda ne odustaje od namere da u svoje redove dovede jedno od najvećeg otkrovenja nemačkog fudbala, Saida El Malu. Prema ekskluzivnim informacijama koje prenosi nemački Skaj, klub sa Zignal Iduna Parka poslao je u sredu uveče novu, treću po redu ponudu na adresu Kelna. Ukupan iznos celog paketa ovoga puta premašuje cifru od 55.000.000 evra, što bi ujedno predstavljao i najveći transfer u bogatoj istoriji Borusije Dortmund, za čak 20.000.000 skuplji od onog Usmana Dembelea 2017. godine.

Ipak, uprkos astronomskim brojkama, na stadionu Rajn Energija i dalje vlada velika dilema. Ključni problem u pregovorima nije krajnja visina transfera, već struktura isplate i raspodela novca. Čelnici Kelna, predvođeni sportskim direktorom Tomasom Keslerom, od samog početka postavili su jasan uslov koji glasi da fiksni, garantovani deo obeštećenja mora da iznosi najmanje 50.000.000 evra. Borusija je u novoj ponudi ponovo ostala ispod te granice kada je u pitanju čist novac, ali je ponudila izuzetno visoke i, kako se navodi, realno ostvarive bonuse koji bi sa lakoćom prebacili magičnu cifru od 50.000.000 i popeli se do konačnih 55.000.000 evra.