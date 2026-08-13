OCENE – PARTIZAN: Zeković promenio krvnu sliku! Mitrović podsetio na Miletića

Stefan Mitrović Odbrana

Kada je prošle sezone gostovao u podkastu „2x45“, rekao je nekadašnji reprezentativac da mu se ne sviđa što Partizan malo golova daje iz prekida i da na kornere i slobodne udarce mora da se ide odlučno, sa idejom da se stvarno zatrese mreža. U redu, ako ćemo u sitna crevca, ni Mitrović nije učinio da se ona zanjiše, ali je loptu posle ubacivanja Milana Vukotića poslao preko gol-linije za uzdah olakšanja saigrača i svih u beogradskoj ekspediciji. Nije mali broj Grobara ovaj hitac uporedio sa pogotkom Nemanje Miletića u Moldeu pre sedam leta. Bila je to Mitroviću nagrada što je bio najčvršća karika u lancu sklonom greškama, iako ih je i sam pravio, ali na sreću – bez posledica.