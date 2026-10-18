SASTAVI: Crvena zvezda – Mladost, povratak Kataija, brani Radanović

ned. 18.10.26. | 14:43

Pratite sa nama tok meča na Marakani

CRVENA ZVEZDA – MLADOST
/16.00, Arena premijum 1/

Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Milan Ilić

CRVENA ZVEZDA (4-4-2): Radanović – Učena, Badžo, Veljković, Strika – Bukari, Balov, Abu Fani, Saračević – Katai, Arnautović.

MLADOST (5-4-1): Samčović – Cvetković, Jovanović, Ćirković, Joksimović, Petrović – Tašovski, Jovičić, Kijevčanin, Ćirić – Todosijević.

KVOTE!!!

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