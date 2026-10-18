I Englezi potvrdili: Kejnu nedeljno 474.000 evra, Bajern skratio ugovor za godinu dana
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 14:40
Objava bi trebalo da usledi pre dodele Zlatne lopte
Nemci su nagovestili da je sve gotovo još pre nekoliko dana, a evo sada potvrda stiže i sa Ostrva. Kako je objavio ugledni Tajms, Hari Kejn (33) će tokom iduće nedelje staviti paraf na novi ugovor sa Bajernom, što bi klub trebalo da objavi pre svečane ceremonije dodele Zlatne lopte (26. oktobar), za koju su svi u Minhenu uvereni da će završiti u rukama najboljeg centarfora današnjice.
Mada se prethodnih nedelja šuškalo kako Englez ima dva uslova, odnosno da insistira na dve klauzule u novom sporazumu, što je navodno otežavalo pregovore, ispostavilo se da je tačka spora bila zapravo dužina ugovora. Kejn je želeo do leta 2030, Bavarci nudili do leta 2029. Na kraju, igrač je navodno pristao na trogodišnji ugovor, s tim da će obe strane imati mogućnost aktivacije dodatne sezone pod određenim uslovima.
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Tajms još navodi da su isplivali detalji oko plate, koja bi na nedeljnom nivou trebalo da iznosi 474.000 evra. Prevdeno na godišnji nivo, to je cifra koja se manje-više poklapa s onom što su objavljivali nemački izvori prethodnih dana - dakle, nešto manje od 25.000.000 evra (bruto).
"Razlog zbog kog je Kejn želeo ugovor do 2030. jeste njegova želja da što duže igra na vrhunskom nivou, kako bi obezbedio učešće na Mundijalu 2030. godine", stoji u tekstu pomenutog lista. "Taj turnir mogao bi da predstavlja Kejnov poslednji veliki nastup u dresu reprezentacije Engleske".
Pregovori o nastavku saradnje Harija Kejna i Bajerna traju još od povratka engleskog reprezentativca sa ovogodišnjeg Svetskog prvenstva. I jedna i druga strana imale su isti cilj - produžetak uspešne priče, tako da je ta činjenica značajno olakšala posao.
BUNDESLIGA, 6. KOLO
Petak
Ajntraht - Keln 1:0 (0:0)
/Ebnutalib 77/
Subota
Verder - Paderborn 2:2 (0:2)
/Filkrug 59, 65pen - Marino 18, Tiges 30/
Union Berlin - Borusija Dortmund 0:0
Elverzberg - Augzburg 4:3 (3:1)
/Petkov 4, Ginter 7, Ror 28, Šmal 89 - Rider 45+9, Gregorič 76pen, Komur 90/
Šalke - Majnc 0:1 (0:1)
/Tic 24/
Hamburger - Štutgart 1:0 (0:0)
/Muhajm 88/
Bajern Minhen - RB Lajpcig 6:1 (3:0)
/Dijaz 12, 47, 69, Pavlović 26, Olise 34, Kejn 52 - Maksimović 90+1/
Nedelja
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