I Englezi potvrdili: Kejnu nedeljno 474.000 evra, Bajern skratio ugovor za godinu dana

Nemci su nagovestili da je sve gotovo još pre nekoliko dana, a evo sada potvrda stiže i sa Ostrva. Kako je objavio ugledni Tajms, Hari Kejn (33) će tokom iduće nedelje staviti paraf na novi ugovor sa Bajernom, što bi klub trebalo da objavi pre svečane ceremonije dodele Zlatne lopte (26. oktobar), za koju su svi u Minhenu uvereni da će završiti u rukama najboljeg centarfora današnjice.

Mada se prethodnih nedelja šuškalo kako Englez ima dva uslova, odnosno da insistira na dve klauzule u novom sporazumu, što je navodno otežavalo pregovore, ispostavilo se da je tačka spora bila zapravo dužina ugovora. Kejn je želeo do leta 2030, Bavarci nudili do leta 2029. Na kraju, igrač je navodno pristao na trogodišnji ugovor, s tim da će obe strane imati mogućnost aktivacije dodatne sezone pod određenim uslovima.