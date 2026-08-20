SASTAVI: Crvena zvezda – Viktorija Plzenj; Krunić štoper sa dvostrukom ulogom
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čet. 20.08.26. | 18:47
Pratite uz Mozzart Sport tekstualni prenos utakmice plej-ofa Lige Evrope
PRVA UTAKMICA PLEJ-OFA UEFA LIGE EVROPE
CRVENA ZVEZDA – VIKTORIJA PLZENJ
Beograd. Stadion „Rajko Mitić“.
Sudija: Espen Eskas (Norveška).
CRVENA ZVEZDA (4-3-3): Mateus- Lukasen, Veljković, Krunić, Seol - Elšnik - Kostov, Čam - Bukari, Ivanić, Arnautović.
VIKTORIJA PLZENJ (4-4-2): Vigel - Memić, Dveh, Krčik, Doski - Ladra, Červ, Prebsl, Suare - Hrošovski, Adu.
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