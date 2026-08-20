Sve isto je, ali ništa isto nije… Šahtjor doveo i 15. Brazilca za Ligu šampiona

Već u prvoj sezoni Lige šampiona nakon početka rata, Šahtjor je umeo da izvede startnu postavu u Ligi šampiona sa po desetoricom domaćih igrača i nijednim Brazilcem u prvoj postavi. Brazilski igrači su uplašeni od strahota rata pobegli iz Ukrajine, ali malo-pomalo su počeli da se vraćaju. U prošloj sezoni, kada je osvojena titula, 13 Brazilaca je upisalo bar neki minut, iako nisu svi istovremeno bili u timu.

Danas je broj Brazilaca u Šahtjoru narastao na rekordnih 15! Nikada ih nije bilo toliko u istom momentu u klubu…

Šahtjor je ovog leta još ranije izdvojio 20.000.000 evra za kupovinu tandema 18-godišnjih brazilskih krila. Iz Atletiko Paranensea je za 11.000.000 evra kupljen Bruninjo, a iz Flamengovog mladog tima za 9.000.000 evra Rajan Roberto. Danas im se pridružio krilni napadač Gabrijel Karvaljo iz saudijske Al Kadisije. Pozajmica je plaćena sa 1.000.000 evra, a Šahtjor će imati opciju otkupa za 18.000.000.

Tu su još 20-godišnji centarfor Kaua Elijas kao najvredniji projekat kluba, nešto iskusniji vezista Marlon Gomes (22), „desetka“ Isake (19), krila Pedrinjo (28), Lukas Fereira (20), Alison (20) i Neverton (21), levi bek Pedro Enrike (24), desni bek Vinisijus Tobijas (22), iskusni štoper Marlon (30)… Većina njih su mladi i pored fudbalske mogli bi da donesu i tržišnu vrednost. Primera radi, Šahtjor je prošlog leta prodao napadača Kevina u Fulam za 40.000.000 evra, pošto ga je godinu i po ranije doveo iz Palmeirasa za nešto manje od 15.000.000 evra.

Ukrajinski klub retko greši sa Brazilcima i veruju da je novo pojačanje Gabrijel Karvaljo još jedan u kojeg vredi uložiti. Imaće šansu da se dokaže na pozajmici, a otkupna cena od 18.000.000 evra neće biti problem za Rudare ako igrač potvrdi vrednost.

Gabrijel Karvaljo je prošlog leta stigao u Al Kadisiju iz Internasionala za 15.600.000 evra kako bi popunio jedno od dva bonus mesta za strane igrače, ali nije se proslavio. Igrao je na desetak utakmica i dao samo jedan gol. U Šahtjoru veruju da kod njih može da eksplodira.

Šahtjor se vratio u Ligu šampiona ove sezone, a još se ne zna gde će biti domaćin. Donjeck više nije pod kontrolom Ukrajine, a stadion Donbas Arena je teško oštećen u bombardovanju ruskih snaga. Šahtjor već godinama igra evropske utakmice u izbeglištvu, prošle sezone je bio domaćin u Poljskoj, a sada se spekuliše da bi Ligu šampiona mogao da igra na Čelsijevom Stamford Bridžu.