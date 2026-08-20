Sve isto je, ali ništa isto nije… Šahtjor doveo i 15. Brazilca za Ligu šampiona
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 18:27
Ima opciju otkupa za 18.000.000 evra
Pisali su Brazilci istoriju mnogih evropskih klubova, ali nigde u toj meri kao u Šahtjoru iz Donjecka.
Kada pomislite na slavna Šahtjorova vremena pre rata, pomislite na Brazilce. U narandžasto-crnom dresu su blistali Elano, Žadson, Brandao, Daglas Kosta, Fernandinjo, Matuzalem, Luiz Adrijano, Vilijan, Aleks Tešeira… Nakon početka rata u Ukrajini, Šahtjor je ostao bez fudbalskog doma, otišao u izbeglištvo, a pokupile su se i inostrane zvezde.
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Već u prvoj sezoni Lige šampiona nakon početka rata, Šahtjor je umeo da izvede startnu postavu u Ligi šampiona sa po desetoricom domaćih igrača i nijednim Brazilcem u prvoj postavi. Brazilski igrači su uplašeni od strahota rata pobegli iz Ukrajine, ali malo-pomalo su počeli da se vraćaju. U prošloj sezoni, kada je osvojena titula, 13 Brazilaca je upisalo bar neki minut, iako nisu svi istovremeno bili u timu.
Danas je broj Brazilaca u Šahtjoru narastao na rekordnih 15! Nikada ih nije bilo toliko u istom momentu u klubu…
Šahtjor je ovog leta još ranije izdvojio 20.000.000 evra za kupovinu tandema 18-godišnjih brazilskih krila. Iz Atletiko Paranensea je za 11.000.000 evra kupljen Bruninjo, a iz Flamengovog mladog tima za 9.000.000 evra Rajan Roberto. Danas im se pridružio krilni napadač Gabrijel Karvaljo iz saudijske Al Kadisije. Pozajmica je plaćena sa 1.000.000 evra, a Šahtjor će imati opciju otkupa za 18.000.000.
Tu su još 20-godišnji centarfor Kaua Elijas kao najvredniji projekat kluba, nešto iskusniji vezista Marlon Gomes (22), „desetka“ Isake (19), krila Pedrinjo (28), Lukas Fereira (20), Alison (20) i Neverton (21), levi bek Pedro Enrike (24), desni bek Vinisijus Tobijas (22), iskusni štoper Marlon (30)… Većina njih su mladi i pored fudbalske mogli bi da donesu i tržišnu vrednost. Primera radi, Šahtjor je prošlog leta prodao napadača Kevina u Fulam za 40.000.000 evra, pošto ga je godinu i po ranije doveo iz Palmeirasa za nešto manje od 15.000.000 evra.
Ukrajinski klub retko greši sa Brazilcima i veruju da je novo pojačanje Gabrijel Karvaljo još jedan u kojeg vredi uložiti. Imaće šansu da se dokaže na pozajmici, a otkupna cena od 18.000.000 evra neće biti problem za Rudare ako igrač potvrdi vrednost.
Gabrijel Karvaljo je prošlog leta stigao u Al Kadisiju iz Internasionala za 15.600.000 evra kako bi popunio jedno od dva bonus mesta za strane igrače, ali nije se proslavio. Igrao je na desetak utakmica i dao samo jedan gol. U Šahtjoru veruju da kod njih može da eksplodira.
Šahtjor se vratio u Ligu šampiona ove sezone, a još se ne zna gde će biti domaćin. Donjeck više nije pod kontrolom Ukrajine, a stadion Donbas Arena je teško oštećen u bombardovanju ruskih snaga. Šahtjor već godinama igra evropske utakmice u izbeglištvu, prošle sezone je bio domaćin u Poljskoj, a sada se spekuliše da bi Ligu šampiona mogao da igra na Čelsijevom Stamford Bridžu.