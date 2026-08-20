Miriše na dogovor: Duarte poslao signal da želi u Brazil

Kako piše brazilski Globo, uprava Vasko de Game uveliko traži napadača, a ime koje se izdvojilo na listi kandidata je Bruno Duarte. Kontakti sa njim su uspostavljeni i fudbaler Crvene zvezde je poslao signal da je raspoložen posle dve godine u Beogradu da se vrati u domovinu.

Duarte je klubu iz Rio de Žaneira posebno zanimljiv što je Brazilac, jer je već premašena kvota stranaca i to je jedan od problema sa kojim Vasko mora da se izbori.

Vasko de Gama je poslao ponudu Crvenoj zvezdi vrednu 1.500.000 evra. Klubovi i dalje pregovaraju. Mada, kako piše Globo, Brazilci nisu u nekoj velikoj finansijskoj moći, štaviše, u ozbiljnim su dugovima, koje gledaju kako da reše.