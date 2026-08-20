Neka nova Valensija: Nerealno je obećati titulu

Jasno je da će ovo biti veliki izazov za perspektivnog stručnjaka, koji je na prvom obraćanju bio prilično rezervisan i bez velikih obećanja. "Ovo je za mene ostvarenje sna. Imao sam iskustvo od 11 utakmica pre nekoliko sezona, ali je drugačije biti u mogućnosti da implementiram sve ono što želimo da uradimo, da vodim klub koji je deo mog života, da imam priliku da sedim na klupi Valensije, to je privilegija i imam ligu želju da konačno sve krene" , počeo je trener Valensije.

Jasno je da su ovo neki "novi" Slepi miševi koji kreću od nule.

"Počinjemo novo poglavlje, potpuno novi projekta. Prošlost predstavlja divne uspomene, ali moramo da živimo u sadašnjosti i to je ono na šta sam fokusiran. Ne razmišljam o poređenjima ili budućim planovima. Željni smo da damo sve od sebe, ali nerealno je da obećamo titulu. Cilj je da stvorimo tim sa mnogo novih lica, koji će se povezati kroz svoj stil igre. Ne možemo da budemo najbolji prvog dana, ali moramo svaki dan da budemo sve bolji i bolji", rekao je novi trener Valensije.

Redove prvaka Španije tokom leta napustili su Met Kostelo, Ćabi Lopez Arostegi, Darijus Tompson, Brekston Ki, Haime Pradilja, Žan Montero, Isak Noges i Serhio De Larea, dok su opremu Valensije zadužili Konzalo Korbalan, Lukas Mara, Mario Sent Superi, Dilan Osetkovski, Ti Džej Šorts, Armoni Bruks, Mohamed Geje i Elias Valtonen.