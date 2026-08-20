Karlos Alkaras ide na US open

Koji sat pre toga na društvenim mrežama objavljena je informacija da je Alkaras odradio žestok sparing sa Holgerom Runeom i da je dobio set sa 7:6. To je, očigledno, Špancu bila poslednja provera pre konačne odluke i video je da je dovoljno spreman da bi mogao da zaigra.

Alkaras je propustio Rolan Garos i Vimbldon zbog povrede zgloba, a nije igrao ni na minula dva mastersa u Severnoj Americi, pa je vladalo mišljenje da će odustati od nastupa u Njujorku. U svakom slučaju, veliko je pitanje u kakvoj formi teniser iz Mursije dolazi na turnir, pošto je van takmičarskog ritma, poslednji meč je odigrao u aprilu u Barseloni.

Karlos Alkaras je sedmostruki grend slem osvajač, a trofej na Ju Es openu je podizao dva puta.