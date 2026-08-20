Briselsko oranje na oranici: Ima ko da pregazi rivala, kada Cvetkovića neće

Da će sve otići naopako za domaćina videlo se već posle prvog napada, kada je lopta zatresla mrežu i to posle autogola Oksanena u drugom minutu. Pogodio je vezista svoju mrežu i otvorio Pandorinu kutiju, a kada su gosti krenuli, nisu ni stali. Prelep gol postigao je Ambros u 24. minutu, kada je zakucao loptu u donji levi ugao sa oko 20 metara. Poslao je pravu strelu u malu mrežicu, koju ne bi odbranili ni najbolji golmani, a 22-godišnji fudbaler nije se tu zaustavio. Inače, on je bio taj koji je naterao Oksanena da ubaci loptu u svoju mrežu na početku i piše mu se asistencija, da bi u poslednjim trenucima prvog poluvremena asistirao Sikanu da se pokloni u petercu i donese tri gola prednosti.

Treba napomenuti i da je Širobokov dobio direktan crveni karton u 38. minutu zbog brutalnog starta, pa je apsolutno zasluženo otišao na rano tuširanje. Javnu opomenu zaradio je i srpski fudbaler Mihajlo Cvetković u 21. minutu, koji je i pored toga igrao stvarno dobro. Driblao je, probijao po krilu, pokušavao, samo je izostao taj konkretan učinak za našeg mladog igrača. Izašao je na poluvremenu kako se ništa ne bi rizikovalo jer stvarno nije bilo potrebe da se 'žicka' još jedan žuti karton.

Drugo poluvreme moglo je i da se ne igra, da se znalo da će se ovako odvijati. Kairat gotovo da nije mogao da pređe pola, pa i kada je prelazio nije radio ništa konkretno, dok Anderleht nije bio ubedljiv da postigne još neki gol. Pravo odrađivanje posla i uspavanka u Kazahstanu u drugih 45 minuta, nekako i malo bolno za oči.

LIGA EVROPE – PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Kairat - Anderleht 0:3 (0:3)

/Oksanen 2ag, Ambros 24, Sikan 45+1/

Jaglelonija - Iberija 1999

/u toku/

Mjelbi - Salcburg /u toku/

19.00: (1,13) Bešiktaš (4,20) Kauno Žalgiris (7,75)

19.00: (3,30) Egnatija (3,40) Lilestrem (2,20)

19.00: (1,58) Leh (4,00) Tun (5,90)

19.00: (1,75) Trabzon (3,50) Ferencvaroš (4,50)

19.00: (1,40) Univerzitatea Krajova (4,20) Ararat Jermenija (7,75)

20.00: (1,85) Crvena zvezda (3,50) Viktorija Plzenj (4,40)

20.00: (2,80) OFI Krit (3,15) CSKA Sofija (2,65)

20.00: (1,90) Sint Trojden (3,50) Omonija (4,10)

21.00: (1,17) Benfika (8,00) Orhus (14,0)

***Kvote su podložne promenama