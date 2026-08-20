POLUVREME: Srbija - Francuska

čet. 20.08.26. | 19:19

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene

!!!KVOTE UŽIVO!!!

Prijateljska utakmica

SRBIJA - FRANCUSKA

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Belošević, Pešić, Prpa

Srbija: Dangubić, Jović, Đurišić, Dobrić, Jokić, Lakić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović, Milutinov, Novak.

Francuska: Fransisko, Hifi, Furnije, Žo. Ajaji, Nua, Tarpi, Gober, Vembanjama, Hord, Pons, Rejno, Že. Ajaji.

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