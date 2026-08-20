POLUVREME: Srbija - Francuska
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čet. 20.08.26. | 19:19
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Prijateljska utakmica
SRBIJA - FRANCUSKA
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Belošević, Pešić, Prpa
Srbija: Dangubić, Jović, Đurišić, Dobrić, Jokić, Lakić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović, Milutinov, Novak.
Francuska: Fransisko, Hifi, Furnije, Žo. Ajaji, Nua, Tarpi, Gober, Vembanjama, Hord, Pons, Rejno, Že. Ajaji.
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