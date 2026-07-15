(©Reuters)
UŽIVO: Engleska - Argentina 0:0, ne čuje se engleska himna od grmljavine Mućaćosa!
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sre. 15.07.26. | 20:47
Pratite na Mozzart Sportu dešavanja drugog polufinala Mundijala
POLUFINALE MUNDIJALA
Sreda
Engleska - Argentina 0:0
ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford - Džejms, Stouns, Gei, Spens - Rajs, Anderson - Rodžers, Belingem, Gordon - Kejn.
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Taljafiko - Simeone, Parades, Makalister, Fernandez - Mesi, Alvarez.
Utorak
Francuska - Španija 0:2 (0:1)
/Ojarsabal 22, Poro 58/
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