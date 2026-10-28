Bajernov 'festgeldkonto' nikad veći u istoriji: Možemo da kupimo igrača kog poželimo

"Ovaj klub ima svoj način poslovanja odavno uspostavljen. Kao prvo, nije sve što je skupo ujedno i dobro. Kao drugo, igrač mora da se uklopi u naš tim“ , započeo je Drezen.

U svetlu poslednjih događaja izvršni direktor Bajerna Jan Kristijan Drezen dao je kraći intervju za Sport Bild u kom je poručio 'da se klub nalazi u odličnoj finansijskoj poziciji, te da bi mogao da priušti dovođenje bilo kog igrača na svetu'. On je ipak napomenuo da to ne znači da će Bavarci odstupiti od svojih poslovnih principa i gomilati skupa pojačanja samo da bi demonstrirao ekonomsku moć.

"Da, možemo da kupimo bilo kog igrača, možemo da ga platimo, ali mi ne želimo da kupimo baš svakog. Pre svega, novo pojačanje mora da odgovara filozofiji trenera i kluba. Samo veliko ime ne znači ništa. Nikada nećmo time da se vodimo. Fudbal je timski sport“.

Drezen je kazao da ugovor potpisan sa Fismanov nije značajan samo zbog priliva ogromnog novca...

"Za nas to partnerstvo podrazumeva dugoročnu snagu Bajerna i njegove nezavisnosti u međunarodnoj konkurenciji. Ono jača našu kapitalnu strukturu i sposobnost da strateški razvijamo klub. Istovremeno, 70 odsto akcija ostaje u vlasništvu matičnog udruženja FK Bajern (FC Bayern e.V.). Ta nezavisnost je važan deo našeg identiteta“.

Drezen je još jednom ponovio da novac nikada neće biti prepreka ukoliko se ukaže prilika za dovođenje vrhunskog pojačanja, no u Minhenu insistiraju na tome da svaka investicija ima sportsko opravdanje.

"Ni najveći budžet ne garantuje uspeh ako se kockice ne uklope na terenu", dodao je jedan od glavnih šefova zaduženih za finansije, podvukavši da trenutno u klubu rade na osiguranju ostanka najvećih zvezda.

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Produženje ugovora Harija Kejna je ugovoreno, čeka se samo zvanična objava, dok sa Majklom Oliseom tek treba da se sedne na sto.

"Svi znaju našu želju. Želimo da Majkl igra što duže za nas. Koliko znam i on ima iste planove. Kada za to dođe vreme, sešćemo i razgovarati o budućnosti".

Što se tiče trenera Vensana Kompanija, on ostaje nedodirljiv, bez obzira na probleme sa zdravljem koje ima poslednjih dana...

"Vini definitivno nije neko ko je došao sa svojim brojnim timom ljudi, preuzeo mnogo odgovornosti u klubu, samo da bi nakon nekoliko godina otišao. Bajernu je potreban trener koji prepoznaje i ceni kvalitet koji ovaj klub poseduje. A sa njim je upravo tako. Pored toga, i sam je igrao na najvišem nivou. Iako je, kao trener, još relativno mlad za klub ove veličine, poseduje autoritet i uživa poštovanje igrača. Njegov poseban kvalitet je to što ne insistira tvrdoglavo samo na sopstvenim idejama, uvek je otvoren da ih dopuni drugim perspektivama i sugestijama. Saradnja između njega, kluba i igrača funkcioniše sjajno”, zaključio je Jan Kristijan Drezen.

KUP NEMAČKE, 1/16 FINALA (JEDAN MEČ)

Utorak

Bohum - Majnc 2:0 (0:0)

/Rasmusen 46, Hofman 75/

Grosaspah - Augzburg 2:4 (1:2)

/Molinari 22, Čeliktaš 46 - Ribeiro 13, 21, Ibrahimović 69, Kade 74/

Rot Vajs Esen - Lajpcig 1:2 (1:0)

/Brume 9 - Baumgartner 78, 82/

Hamburg - Ajntraht Frankfurt 1:3 (0:0)

/Mofi 79 - Koh 56, Burkart 71, Ebnutalib 75/

Keln – Union Berlin 5:0 (1:0)

/El Mala 32, 60, Majna 51, Johaneson 78, Sebulonsen 88/

Borusija Menhengladbah – Karlsrue 2:0 (1:0)

/Hak 7, Ulrih 49/

Borusija Dortmund – Verder 3:2 (2:0)

/Girasi 6, Čukvuemeka 17, Zabicer 90+3 – Filkrug 65pen, 68/

Elverzberg – Darmštat 0:2 (0:1)

/Kel 6, Smit 56/

Sreda

18.00: (22,0) Jedeloh (12,0) Herta (1,05)

18.00: (5,15) Paderborn (4,70) Štutgart (1,53)

18.00: (3,15) Dinamo Drezden (3,45) Šalke (2,10)

18.00: (1,50) Frajburg (4,10) Volfzburg (5,90)

20.45: (6,25) Holštajn Kil (4,20) Hofenhajm (1,47)

20.45: (2,30) Hanover (3,50) Kajzerslautern (2,75)

20.45: (1,03) Bajern (13,0) Magdeburg (30,0)

20.45: (1,15) Bajer Leverkuzen (7,50) Nirnberg (13,0) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama