Ovako se kupuje stalni posao: Čuka u seriji i osmini finala

Večeras je u Loznici prvi put morao da juri rezultatski zaostatak, ali se i u toj misiji odlično pokazao. Jer Loznica je posle 15 minuta fudbala uhvatila Čukarički na spavanju, ali su gosti okrenuli stvari u svoju korist već do poluvremena.

Uprava Čukaričkog će izvesno sačekati i sudar sa IMT-om prvog novembra, ali sva je prilika da Trajković neće biti samo vršilac dužnosti, već trener na duže staze. Mladi stručnjak koji poslednjih dana paralelno vodi i omladinski i prvi tim, sam je nagovestio da je spreman za takvu vrstu izazova.

Domaćini su utakmicu završli sa svega jednim udarcem u okvir gola, ali, interesentno, nisu poveli iz te situacije, već nakon promućurne reakcije svog golmana Đorđija Pavličića. Crnogorski čuvar mreže je dalekometnim dodavanjem začeo akciju i momentalno ubacio nekadašnje dete Crvene zvezde Milana Ilića u gol šansu. Desni bek je zalomio pogodio stativu, a nesrećni Nenad Tomović postigao auto-gol.

Tada je, na trenutak zaličilo da bi devetoplasirani tim Mozzart Bet Prve lige Srbije mogao putem Slovena i Teleoptika koji su pravili čuda eliminisavši Vojvodinu, odnosno lučansku Mladost. Ipak, Brđani su relativno brzo odgovorili i došli do preokreta zahvaljujući velikim greškama bivšeg fudbalera Partizana Marka Živkovića.

Videlo se da iskusnom desnom beku nedostaje minutaža (nije odigrao ni minut u dresu Partizana prošle sezone), a samim tim i sigurnost. U 27. minutu je praktično namestio zicer Luki Đorđeviću koji je poravnao na 1:1, a u samom finišu prvog dela, 32-godišnjak je skrivio jedanaesterac faulirajući Zlatana Šehovića. Lazar Mijović je nesigurno izveo penal, ali je izostala bolja reakcija Pavličića kojem je lopta prošla kroz ruke.

Bio je Čukarički konkretniji rival i u drugom delu susreta, kako se meč bližio kraju odlučio da zbije redove, a Loznica nije uspela da ozbiljnije pritisne i izbori se za eventualnu penal seriju.

TELEOPTIK - MLADOST 1:1 (1:0), penalima 5:4

/Ninić 44 – Petrović 80/

Stadion: SC Teleoptik

Sudija: Milan Mitić

TELEOPTIK: Popović, Premović, Cvetinović, Markišić (od Martinović), Radović, Ninić (od 64. Đurović) Mladenović (od 67. Ivelja), Vuković, Jovanović, Radosavljević (od 64. Popović), Obrenović (od 74. Makević)

MLADOST: Samčović, Petrović, Kijevčanin, Andrić (od 53. Ćirković), Krsmanović, Bondžulić (od 46. Ćirić), Joksimović, Bondarenko, Marković (od 70. Jovičić), Džon Meri (od 46. Bojić), Cvetković (od 46. Varjačić).

MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA

utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

/Ristivojević 19, Pejović 75/

sreda

FAP Priboj - Spartak Subotica 0:0, penalima 5:3

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

/Hajdin 21, Furtula 51/

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis 1:3 (0:3)

/Milošević 51 - Nikolić 2 pen, 4, Vukanja 40/

OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)

/Silue 70/

Sloven Ruma - Vojvodina 1:0 (1:0)

/Gajinov 29/

Teleoptik - Mladost Lučani 1:1 (1:0) - penalima 5:4

/Ninić 44 – Petrović 80/

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/

16.30

Voždovac - Novi Pazar 1:3 (0:1)

/Rašljanin 50 - Gadio 34, Sadi 66, Dikson 90+2/

Borac Čačak - Radnik 1:2 (1:0)

/Alempijević 9 - Zorić 50, Markočević 79/

Loznica - Čukarički 1:2 (1:2)

/Tomović 15ag - Đorđević 27, Mijović 45pen/

19.00

(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)

04.novembar

Budućnost Krušik - Partizan

18.novembar

Dubočica - Radnički Niš

Zemun - Radnički 1923

Tekstilac - Železničar Pančevo