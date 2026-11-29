Odigrao samo 282 minuta u sezoni, ali Rendžers ne planira da pušta Dragojevića na pozajmicu
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 13:26
U Glazgovu očigledno veruju u nekadašnjeg vezistu Partizana
Ne ide Vanju Dragojevića od kad je letos iz Partizana prešao u Glazgov Rendžers. Mladi vezista (20) čak i nije imao loš početak u klubu sa kultnog Ajbroksa. Postigao je spektakularan gol u Liga kupu Škotske protiv Sent Mirena, bio je starter u dvomeču protiv Jabloneca u kvalifikacijama za Ligu konferencije, ali od tada skoro da nije ni igrao.
U kompletnoj sezoni odigrao je samo 282 minuta i neko bi pomislio da bi mu bilo bolje da ode negde na pozajmicu kako bi imao adekvatnu minutažu, ali kako prenosi škotski "Football insider", Rendžers ne planira da Vanju pusti bilo gde. Štaviše, ostaće opcija u veznom redu za trenera Dereka Mekinesa i mogao bi opet da postane starter ako igrači na njegovoj poziciji padnu u formi.
Izabrane vesti
Za sada, prednost imaju Nikolas Raskan i Deni Nil koji, barem za sada, deluju dobro kao tandem na sredini terena, a kako su i rezultati čuvenih "Policajaca" dobri (na polsednjih 13 mečeva u Premijeršipu imaju 11 pobeda i dva remija) trener ne vidi razlog da menja nešto što dobro funkcioniše.
Prema rečima škotskog medija, Dragojević mora da pojača rad na treninzima kako bi ubedio Mekinisa da je dobro rešenje za vezni red, a i sam trener je rekao da će Vanji biti potrebno strpljenje.
"Razumem podršku za Vanju, sviđa mi se što ga navijači vole, a volimo ga i mi u klubu. Njegovo vreme će doći. Ne mogu da udovoljim svakom igraču. Ponekad pravite izmene znajući šta vas čeka i koje su utakmice pred vama. Neki ljudi moraju da zasluže pravo da igraju i zarade svoje minute", rekao je šef struke Rendžersa.