Ne ide Vanju Dragojevića od kad je letos iz Partizana prešao u Glazgov Rendžers. Mladi vezista (20) čak i nije imao loš početak u klubu sa kultnog Ajbroksa. Postigao je spektakularan gol u Liga kupu Škotske protiv Sent Mirena, bio je starter u dvomeču protiv Jabloneca u kvalifikacijama za Ligu konferencije, ali od tada skoro da nije ni igrao.

U kompletnoj sezoni odigrao je samo 282 minuta i neko bi pomislio da bi mu bilo bolje da ode negde na pozajmicu kako bi imao adekvatnu minutažu, ali kako prenosi škotski "Football insider", Rendžers ne planira da Vanju pusti bilo gde. Štaviše, ostaće opcija u veznom redu za trenera Dereka Mekinesa i mogao bi opet da postane starter ako igrači na njegovoj poziciji padnu u formi.