Posle pauze od tri nedelje u šampionatu, Porto je na jedvite jade eliminisan u Kupu Portugalije niželigaša Paredesa posle penal-serije, dok je pre pet dana pobedio Fajenord u Roterdamu sa 1:0 u Ligi šampiona. Sporting sa novim trenerom Fonsekom igrao je nerešeno sa Mančester Junajtedom (2:2).

21.30: (1,95) Porto (3,70) Sporting (3,60)

Novi trener Sportinga, koji je počeo sezonu na klupi Liona, a onda su zeleno-beli platili obeštećenje francuskom timu, Paulo Fonseka, svestan je da bi ovaj meč mogao da odredi sezonu njegovog tima.

“Očigledno je izuzetno važno da imamo priliku da pobedimo u Portu. Poslednji put kada je Sporting pobedio na Dragau bilo je pre 10 godina. Ovu utakmicu vidimo, i to sam prenosio igračima, kao priliku da smanjimo zaostatak za Portom, znajući da će to, naravno, biti veoma teška utakmica, ali ovo vidimo kao sjajnu priliku za Sporting”, rekao je Fonseka.

Poraz bi već sada izbacio Sporting iz trke za titulu.

“Pozitivno razmišljam. Vidim šansu da pobedimo i smanjimo zaostatak. Neću da se bavim kalkulacijama. Nema smisla da imamo hipotetičke scenarije”, istakao je nekadašnji trener Rome i Milana.

🍂🍂🍂🍂🍂

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

🍂🍂🍂🍂🍂

S druge strane, Italijan Farioli je svestan da je njegov tim favorit.

“Naravno da tabela nešto govori, ali neću da nikom da dajem prednost u debiju, da ga favorizujem. To je utakmica u kojoj bilo kakva vrsta proračuna, bilo kakav strah ili razmišljanje šta sledi ne bi trebalo da postoji. Ono što mora da postoji jeste stav, posvećenost i fokus”, rekao je Farioli.

Prošle sezone u međusobnim duelima ovih timova u Primeiri, samo jedan gol, i to u Lisabonu, kada su zeleno-beli pobedili sa 1:0. Neverovatan je podatak da je poslednjih pet utakmica Porta i Sportinga na Dragau završeno remijem, od toga tri u Primeiri. Sporting 10 i po godina čeka na pobedu protiv plavo-belih na obali Atlantika.

PRIMEIRA – 12. KOLO

Petak

Maritimo – Nasional 1:2 (0:1)

/Bamba 90+4 – Son Min Kju 36, Jensen 51/

Subota

Moreirense – Santa Klara 0:2 (0:1)

/Batista 38ag, Brener 64/

Aruka – Rio Ave 0:0

Akademika Viseu – Alverka 1:2 (0:1)

/Paulinjo 89 – Kamara 43, Jan Lukas 61/

Gimarais – Estrela Amadora 1:1 (1:1)

/Gustavo 16 – Žordan 38pen/

Nedelja

19.00: (1,65) Žil Visente (4,00) Estoril (4,90)

21.30: (1,95) Porto (3,70) Sporting (3,60)

Ponedeljak

21.15: (1,17) Benfika (7,50) Famalikao (14,0)

21.15: (6,75) Kaza Pija (4,40) Braga (1,47)

***kvote su podložne promenama