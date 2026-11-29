ROMA - MONCA (tip 1, kvota 1,22) - početak 18.00 MOZZART RELAX

Vučica je u odličnoj formi, tim Đan Pjera Gasperinija je bez poraza od starta sezone, ima devet pobeda i tri remija u Seriji A. Rimljani takođe imaju niz od tri meča zaredom bez poraza. Monca je izgubila četiri od poslednjih pet mečeva za bodove.

DEPORTIVO LA KORUNJA - BARSELONA (tip 2, kvota 1,27) - početak 1,27 MOZZART RELAX

Ekipa prvaka Španije je u odličnoj seriji od pet uzastopnih pobeda u Primeri i Ligi šampiona. Na tri poslednja meča Barselone bilo je barem po 3+. Igrači Hansija Flika imaju šansu da povećaju prednost nad Realom na šest bodova. Depotivo nema pobedu na poslednja dva meča.

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EVERTON - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,75) - početak 13.00 MOZZART RELAX

Derbi Mersisajda broj 249. Liverpul je dobio poslednje tri utakmice sa gradskim rivalom. Uz to, ekipa Andonija Iraole ima veliku priliku da se pobedom uključi u trku za titulu. Crveni imaju tri uzastopne pobede, dok je Everton u prošlom kolu poražen od Brentforda sa 4:0.

BRAJTON - NJUKASL (tip 1, kvota 1,63) - početak 15.05 MOZZART RELAX

Brajton je u izuzetnoj formi. Od početka sezone izabranici Fabijana Hircelera imaju sedam pobeda i remi kod kuće u svim takmičenjima. Dobili su i četiri od poslednjih pet utakmica. Njukasl je bez pobede na poslednje četiri utakmice u Liga kupu i Premijer ligi.

FENERBAHČE - ERZURUM (tip 1, kvota 1,22) - početak 17.00

Posle manje krize, Fenerbahče polako dolazi do ritma i ima tri pobede i remi u poslednje četiri utakmice u prvenstvu i ligi šampiona. Erzurum je doživeo poraze na poslednje tri utakmice u prvenstvu Turske.

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