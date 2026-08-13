(©Starsport)
(©Starsport)

SASTAVI: Tobol – Partizan, Alilović u startnoj postavi

čet. 13.08.26. | 15:55

Pratite sa nama meč u Kazahstanu

TOBOL – PARTIZAN
/17.00, Arena premijum 1/

Stadion: Centralni
Sudija: Danijele Čifi (Italija)

TOBOL (4-2-4): Busurmanov – Žagorov, Senhađi, Endiaje, Asrankulov – Tagibergen, Sise – Česnokov, Lisakovič, Milovanović, Guera.

PARTIZAN (4-1-4-1): Krunić – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Vukotić, Sek, Alilović, Kostić, Trifunović – Kojzek.

KVOTE!!!

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