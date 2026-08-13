Borac Mozzart nastavlja da jača igrački kadar

Borac Mozzart aktivno radi na formiranju tima za narednu sezonu. Čačani žele da imaju što konkurentniji sastav, pa su u toj nameri potpisali četvorogodišnji ugovor sa Lukom Roganovićem.

Reč je o momku rođenom 2008. godine, koji igra na poziciji krilnog centra. Rođeni Beograđanin je dete Crvene zvezde i neko ko se kalio u klubu sa Malog Kalemegdana, a sada je vreme za seniorske izazove u izuzetnoj košarkaškoj sredini, kakva je Čačak.