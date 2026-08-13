Borac Mozzart nastavlja da jača igrački kadar
Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 14:30
Stigao nekadašnji đak Crvene zvezde
Borac Mozzart aktivno radi na formiranju tima za narednu sezonu. Čačani žele da imaju što konkurentniji sastav, pa su u toj nameri potpisali četvorogodišnji ugovor sa Lukom Roganovićem.
Reč je o momku rođenom 2008. godine, koji igra na poziciji krilnog centra. Rođeni Beograđanin je dete Crvene zvezde i neko ko se kalio u klubu sa Malog Kalemegdana, a sada je vreme za seniorske izazove u izuzetnoj košarkaškoj sredini, kakva je Čačak.
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Roganović je bio deo reprezentacije na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina. U nacionalnom timu sarađivao je sa Sašom Ocokoljićem, koji je ujedno trener Borac Mozzarta.
Sada već bivši Zvezdin đak odigrao je dosta dobar šampionat i u proseku beležio učinak od 10,4 poena i 5,3 skoka.
Čačani su ovako nastavili da jačaju igrački kadar, koji je nedavno pojačao američki internacionalac Kalil Spir, a pre njega su dres tima iz grada na Moravi zadužili Jovan Novak, Aleks Stin, Ranko Simović i Balša Živanović, dok je saradnju produžio Marko Jošilo, a prvi profesionalni ugovor potpisao Aleksandar Krunić.