UŽIVO: Zemun – Crvena zvezda 0:0
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ned. 30.08.26. | 18:58
Uz Mozzart Sport pratite dešavanja sa stadiona Dragan Džajić
ZEMUN – CRVENA ZVEZDA 0:0
Ub
Stadion: Dragan Džajić
Sudija: Stefan Jeknić
ZEMUN (4-5-1): Živković – Knežević, Ostojić, Bakić, Spremo – Belaković, Meshi, Ilić, Petrović, Tabaković – Petrušić
CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Mateus – Gudelj, Rodrigao, Strika – Abu Fani, Gaštarov, Badžo, Hendel – Lučić, Šarić, Katai.
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Albert RijeraMohamed Abu Fani Matej StrikaMatej Gaštarov
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