UŽIVO: Zemun – Crvena zvezda 0:0

ned. 30.08.26. | 18:58

Uz Mozzart Sport pratite dešavanja sa stadiona Dragan Džajić

ZEMUN – CRVENA ZVEZDA 0:0

Ub

Stadion: Dragan Džajić

Sudija: Stefan Jeknić

ZEMUN (4-5-1): Živković – Knežević, Ostojić, Bakić, Spremo – Belaković, Meshi, Ilić, Petrović, Tabaković – Petrušić

CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Mateus – Gudelj, Rodrigao, Strika – Abu Fani, Gaštarov, Badžo, Hendel – Lučić, Šarić, Katai.  

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Albert RijeraMohamed Abu Fani Matej StrikaMatej Gaštarov
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