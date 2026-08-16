Satpajev među Klaretsima, sezona počinje gromoglasnim derbijem na Turf Muru

Reč je o momku koji je sa Kairatom već imao iskustvo igranja u Ligi šampiona, reprezentativac je Kazahstana i od njega se mnogo očekuje. Na 63 meča za klub iz Almatija postigao je 27 golova. " Srećan sam što sam došao ovde. Za mene je ovo velika prilika u karijeri, Barnli je veliki klub u kojem mogu da pokažem šta umem. Želim da pomognem timu da se vrati gde mu je zaista mesto. Prvi put igram u Engleskoj i spreman sam za novo poglavlje, želim da imam mnogo uspeha sa Branlijem ", rekao je Satpaev .

Inače, u subotu, Barnli je na jednogodišnju pozajmicu iz Čelsija doveo talentovanog napadača Dastana Satpajeva (18). On je prethodno iz Kairata stigao u klub iz Londona i ima ugovor koji važi do 2033.

Hajen je potvrdio da će na premijeri biti lišen usluga nekoliko igrača, zbog povreda. " Njih nekoliko ne može da igra. Džoš Kulen, Enok, Itan Grin je takođe van tima. Takođe i Ešli Barnss, mislim da je to grupa na koju ne mogu da računam. Armando Broja i Lajl Foster su tu, gledaćemo da ih što više uključimo i što pre spremimo za naredne mečeve ", kaže Hajen .

Veliki zadatak u odbrani Barnlija imaće iskusni Kajl Voker koji će u timu Klaretsa ove sezone imati novu ulogu. Tokom priprema je sa desnog beka pomeren na poziciju štopera, na tom mestu je igrao i nedavno na kup utakmici sa Nots Kauntijem.

"Za sada je sve dobro. Morao sam da učim dosta, svakako je to nova pozicija za mene. U Mančester Sitiju sam dosta vremena proveo igrajući kao deo poslednje trojke, ali sam bio sa spoljne strane. Trba znati kada da izađete, a ada ne, sve te veštine moraju brzo da se pokupe. Protiv Nots Kauntija sam napravio korak u pravom smeru i nadam se da ću graditi na tome. Uživao sam u procesu učenja, to je dobro i za moju karijeru, da dodam još jednu veštinu", kaže Voker.

Što se tiče Vest Hema, po mnogima favorita broj jedan za prvu poziciju i povratak u Premijer ligu, menadžer Nuno Espirito Santo kaže da jedva čeka da bitka počne.

"Sjajno je opet igrati, jedva čekamo početak meča. Normalno je da smo među favoritima i da je naš glavni cilj povratak u Premijer ligu. Istovremeno, svesni smo i da to neće biti lako. Moramo biti čvrsti, ima mnogo dobrih timova koji imaju iste ambicije kao i mi. Spremni smo za izazov", kaže Espirito Santo.

Ovog leta, Vest Hemu je bio pravi izazov kako da zadrži najbolje igrače. Ostao je Džared Boven, to je veliki plus za Čekićare.

"Naš prvi zadatak bio je da zadržimo što je moguće više igrača. Džarod je pravi primer koliko jedan igrač može da bude posvećen klubu. Znamo koliko nam znači svima. Fantastičan je igrač i sjajno je imati nekog kao što je on u grupi", dodao je portugalski trener.

Barnli se nije proslavio u pripremama, nije dobio nijedan meč (dva remija i četiri poraza), ali je u Liga kupu na penale sa 4:3 prošao Nots Kaunti pošto je u regularnom delu bilo nerešeno, 1:1.

Vest Hem je bio bolji, Portsmut u kupu je pobeđen sa 3:1, dok su na pripremama imali tri remija i pobedu.

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ČEMPIONŠIP, 1. KOLO

Petak

Vulverhempton - Barnli 2:2 (1

/Munetsi 18, Himenes 90+3p - Mekloglin 27, Gudjonsen 48/

Subota

Bolton - Preston 2:1 (2:0)

/Dalbi 14, Gejl 25 - Erabi 86/

Midlsbro - Linkoln 2:1 (0:1)

/Lankšir 62, 90+1 - Rič 12/

Bristol Siti - Milvol 0:2 (0:1)

/Koburn 41, 50/

Norič - VBA 1:2 (0:0)

/Kvistgarden 90+1 - Hagebo 75, Morgan 87/

Portsmut - KPR 1:3 (1:3)

/Devlin 15 - Čer 33, 45+2, Saito 40/

Čarlton - Derbi 2:1 (0:1)

/Džons 61, Kembel 80 - Smodiš 23/

Stouk - Svonsi 1:2 (1:1)

/Bokat 10 - Opoku 22, Ajdah 66/

Šefild Junajted - Birmingem 0:0

Nedelja

14.30: (3,50) Votford (3,45) Sautempton (2,10)

17.00: (3,15) Barnli (3,45) Vest Hem (2,25)

Ponedeljak

21.00: (2,45) Kardif (3,40) Reksam (2,85)

*** kvote su podložne promenama