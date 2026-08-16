Dobrić: Obradović pogrešio što je sklonio Motiejunasa; Teo se odlično snašao kao sportski direktor

Ipak, kaže da postoji jako velika razlika između ta dva pada forme...

"Iako možda deluje slično, razlika je bila u povredi Bolomboja. On se povredio, a u tom trenutku bio je alfa i omega ekipe. Krenuli smo nizbrdo i jednostavno nismo znali kako da stanemo sa tim padanjem. Posle februara, kod Saše nam nisu prijale te pauze za trening, jer smo dobijali baš mnogo informacija. Saša stvarno mnogo zna o košarci, sagledava je iz svih mogućih uglova i tvrdim da može da pronađe rešenje za svaki košarkaški problem", rekao je Dobrić za podkast "6.75".

02.05: (2,30) Mineros (14,5) Astros de Halisko (1,70)

Zatim je do detalja objasnio gde je video najveći problem.

"Upravo je sve to na neki način postalo problem, jer je pokušavao sve te informacije da nam ubaci u glavu, a nekim igračima to nije odgovaralo i malo smo se pogubili. Igrači u određenim situacijama više nisu bili sigurni šta treba da rade. Pričao sam sa Sašom o tome i rekao mu da igrači ne mogu da gledaju košarku njegovim očima, jer je on praktično 24 sata u košarci. Ne može svako da ga isprati. Tu ima mnogo detalja, sitnica... Njegova vizija je fenomenalna, mnogo toga vidi i mnogo priča, ali onda sve to treba preneti na igrače, a to nije lako. Hteo je najbolje. Nikada nisam video nekoga ko je posvećeniji, ali možda je pojedinim igračima morao da pristupi malo drugačije."

Dobrić je kao kapiten pokušavao da pronađe zajednički jezik između svlačionice i stručnog štaba, naročito kada je deo ekipe počeo da pokazuje nezadovoljstvo načinom na koji je Saša Obradović vodio rotaciju.

"Razgovarao sam sa stručnim štabom. Mnogi igrači nisu bili zadovoljni zato što ih je Saša izvodio baš u trenucima kada su dobro igrali. Kada sprema utakmicu, kao da unapred napravi šablon kako bi ona trebalo da izgleda, ko će u kom trenutku da igra... Kao da više prati taj plan nego ono što se u datom momentu događa na terenu. Naravno, ne radi on to namerno da bi presekao igrača, nego ima svoju viziju i nje se drži. Ipak, sa tom vizijom na kraju nije uspeo... Mislim da bi Sašin sistem mogao da funkcioniše kada bi dobio dovoljno vremena, recimo da dve ili tri godine ima istu ekipu".

Jedna od odluka koja je, prema Dobrićevom mišljenju, imala ozbiljne posledice bilo je sklanjanje Donatasa Motiejunasa iz rotacije. Iskusni Litvanac je prethodno imao važnu ulogu u periodu kada je ekipa pokušavala da izađe iz problema.

"Donatas nam je praktično preokrenuo sezonu. Onda su se u tom periodu vratili Bolomboj i Rivero, pa smo odjednom imali četvoricu centara, uz Odželeja. Saša je tada odlučio da skloni Motiejunasa, a ja mislim da je to bila greška. Verujem da ni Donatas to nije očekivao, jer je imao važnu ulogu i dobro je poznavao Sašin sistem. Bio nam je veoma bitan šraf".

Iako su postojala neslaganja oko košarkaških odluka, Dobrić kaže da odnos sa Obradovićem nije bio opterećen većim ličnim sukobima. Kao kapiten često je razgovarao sa trenerom i pokušavao da mu prenese kako svlačionica reaguje na određene stvari.

"Nije tu bilo mnogo problema. Saša i ja smo često razgovarali i uglavnom su to bili konstruktivni razgovori. Pokušavao je da pronađe način kako da priđe igračima. Slušao je ono što mu kažem, ali se na kraju ipak držao svog sistema i svoje politike. Nekada bih mu nešto rekao, a on bi ipak ostao pri svom stavu. Bila je jedna rasprava dok sam bio sa reprezentacijom, u kojoj je učestvovalo nekoliko igrača. Nešto vezano za košarku je eskaliralo. Ali to su normalne stvari, takve situacije se događaju svuda".

Jedan od problema sa kojim se Zvezda susretala pojavljivao se i nakon završetka evroligaškog dela sezone. Dobrić nije krio da je kod pojedinih stranih igrača bilo moguće primetiti pad motivacije kada bi fokus sa Evrolige prešao na regionalna i domaća takmičenja.

"Kako da ne... To se baš vidi. Kup je drugačiji, tada su svi još glavom unutra, sezona traje, a postoji i bonus za osvajanje kupa. Ali posle toga..."