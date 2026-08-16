Nesuđeno pojačanje PSŽ-a poguralo Dibua Martineza u Juventus

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Suzukijev dolazak sada je definitivno pogurao Emilijana Martineza ka transferu u Juventus. Isti izvor navodi da su Vila i Juve jako blizu konačnog dogovora i da je distanca između dve strane značajno smanjena. Torinski klub je sada dostavio ponudu u visini od sedam miliona fiksno, uz još tri miliona evra u bonusima. Razlika je u tome što Aston Vila traži svih deset miliona odjednom.

Dok se konačni dogovor dve strane ne pronađe, Martinez ima obavezu da se u ponedeljak javi na pripremama tima. On je imao produženi odmor posle Mundijala u kojem je sa Argentinom bio učesnik finala. Iako je dugo bio jedan od igrača koji nisu na prodaju ni po koju cenu, odnedavno se stav vodećih ljudi Vile promenio i ubrzo zatim javio se Juventus koji je počeo da vrši pritisak na klub da se transfer zatvori što pre. Kako stvari stoje, pitanje je dana kada će se i ovaj posao završiti.

Juve očigledno želi promenu na gol liniji. Prošle sezone prednost je imao Mikele di Gregorio koji je branio na ukupno 37 utakmica, dok je nekadašnja "jedinica" Matija Perin skupio tek 14 nastupa. Poredak će se značajno promeniti dolaskom Argentinca i nije isključeno da Di Gregorio ili Perin odu.

S druge strane, tokom leta Vila je platila Johana Manzambija Frajburgu 60.000.000 evra, pa još 40.000.000 evra Vulverhemptonu za Žoaa Gomeša, uz 5.500.000 Lasku za štopera Modua Kebu Sisea. Stigao je i Alehandro Garnačo iz Čelsija na pozajmicu. Inkasirala je preko 230.000.000 evra od prodaje igrača dosad, sa Dibuovom prodajom ide i na preko 240.000.000.

Što se tiče Suzukija, njega je Vila pratila čak dve godine, pre nego što se odlučila da ga kupi od Parme. Bio je viđen kao rezervni golman Parižana, ali će sada imati ulogu prvog čuvara mreže ozbiljnog premijerligaša.