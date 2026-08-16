Enkunku ponuđen Barseloni, Deko pozitivno reagovao
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 13:52
Roma se takođe uključila u priču
Pre tri dana Ruben Amorim sastavio je listu igrača na koje ne računa u predstojećoj sezoni. Na toj listi najjače ime svakako je Kristofer Enkunku (28), koji i pored nekoliko loših sezona ne bi trebalo da ima problem oko pronalaženje novog angažmana.
Francuski ofanzivac ugasio se otkako je napustio RB Lajpcig leta 2023; u Čelsiju uglavnom igrao manje važne utakmice, uz kakav-takav učinak; u Milanu više vremena provodio na klupi, mučeći se da pronađe formu. Mada mnogi stručnjaci procenjuju kako će teško uspeti da se vrati na nivo igara iz Bundeslige, nekoliko ozbiljnih klubova uzelo je u razmatranje Enkunkuaa. Među njima i Barselona, javljaju pojedini španski mediji.
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Kako navodi El Nasional, Kristofer Enkunku je zapravo ponuđen Kataloncima od strane posrednika (agenata), a prva reakcija sportskog direktora Deka bila je pozitivna. Portugalac, kako tvrdi isti izvor, nije odbacio mogućnost angažovanja povremenog reprezentativca Francuske u smiraj prelaznog roka, ukoliko ne uspe da dođe do nekih primarnih meta - pre svega Hulijana Alvareza.
Milan u ovom času potražuje čak 35.000.000 evra, nije raspoložen za pozajmicu, međutim kako vreme bude prolazilo, očekuje se da Rosoneri počnu da popuštaju i smanjuju zahteve.
Kako Barseloni, Enkunku je na isti način ponuđen i Betisu, dok su se kao interesenti, još ranije, sami javili Borusija Dortmund, RB Lajpcig, odnosno Roma. Vučica je to učinila poslednja, tokom današnjeg dana, međutim odmah se javila ozbiljna prepreka - plata. Kristofer Enkunku u Milanu zarađuje čak 6.000.000 evra (neto) sa bonusima.