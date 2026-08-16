Enkunku ponuđen Barseloni, Deko pozitivno reagovao

Pre tri dana Ruben Amorim sastavio je listu igrača na koje ne računa u predstojećoj sezoni. Na toj listi najjače ime svakako je Kristofer Enkunku (28), koji i pored nekoliko loših sezona ne bi trebalo da ima problem oko pronalaženje novog angažmana.

Francuski ofanzivac ugasio se otkako je napustio RB Lajpcig leta 2023; u Čelsiju uglavnom igrao manje važne utakmice, uz kakav-takav učinak; u Milanu više vremena provodio na klupi, mučeći se da pronađe formu. Mada mnogi stručnjaci procenjuju kako će teško uspeti da se vrati na nivo igara iz Bundeslige, nekoliko ozbiljnih klubova uzelo je u razmatranje Enkunkuaa. Među njima i Barselona, javljaju pojedini španski mediji.