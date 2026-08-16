BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

FAJENORD - GO AHED IGLS (tip 1, kvota 1,33) - početak 14.30

Utakmica drugog kola takmičenja u holandskoj Erediviziji. Obe ekipe su u prvom kolu bile uspešne, Fajenord je slavio sa 1:0 i to u gradskom derbiju sa Spartom, dok je Go Ahed Igls bio ubedljiv protiv Viljema II (4:1). Računajući i pripremne mečeve, Fajenord ima niz od sedam uzastopnih pobeda.

AJAKS - HERENVEN (tip 1, kvota 1,43) - početak 16.45

Još jedan susret u prvenstvu Holandije. Ajaks je bio uspešan na startu, pobedio je u gostima Zvole sa 2:0, dok je Herenven sa 1:0 pobedio ekipu Tventea. U svakom slučaju Ajaks bi trebalo da je u prednosti jer igra pred svojim navijačima.

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BEŠIKTAŠ - EJUP (tip 1, kvota 1,40) - početak 20.30

Start je sezone u Turskoj, a Bešiktaš se odlično pojačao. Stigli su im Leandro Trosar i Dušan Vlahović. Očekuje se da će Belgijanac debitovati, dok srpski igrač još nije konkurenciji da počne meč. Opširnije o svemu možete da pročitate OVDE.

LACIO - MANOTOVA (tip 1, kvota 1,30) - početak 21.15

Početna je faza takmičenja u Kupu Italije. Lacio je domaćin ekipi drugoligaša Mantove. Rimljani su bili veoma dobri u pripremama gde su imali stopostotan učinak od pet pobeda. Mantova je od četiri dobila tri i izgubila poslednju, od Karpija (0:1).

TVENTE - ZVOLE (tip 1, kvota 1,22) - početak 14.30

Ekipa iz Enshedea ima želju da se odmah iskupi za poraz u prvom kolu od Herenvena. U goste im dolazi Zvole koji je takođe pretrpeo poraz, kod kuće od Ajaksa. Prošle sezone, Zvole je kod kuće slavio sa 1:0, dok je u gostima odigrao 1:1.

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