BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 13:49
Evo kome najviše verujete
Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice Mozzart.
Ovo je pet najigranijih parova dana:
Izabrane vesti
FAJENORD - GO AHED IGLS (tip 1, kvota 1,33) - početak 14.30
Utakmica drugog kola takmičenja u holandskoj Erediviziji. Obe ekipe su u prvom kolu bile uspešne, Fajenord je slavio sa 1:0 i to u gradskom derbiju sa Spartom, dok je Go Ahed Igls bio ubedljiv protiv Viljema II (4:1). Računajući i pripremne mečeve, Fajenord ima niz od sedam uzastopnih pobeda.
AJAKS - HERENVEN (tip 1, kvota 1,43) - početak 16.45
Još jedan susret u prvenstvu Holandije. Ajaks je bio uspešan na startu, pobedio je u gostima Zvole sa 2:0, dok je Herenven sa 1:0 pobedio ekipu Tventea. U svakom slučaju Ajaks bi trebalo da je u prednosti jer igra pred svojim navijačima.
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BEŠIKTAŠ - EJUP (tip 1, kvota 1,40) - početak 20.30
Start je sezone u Turskoj, a Bešiktaš se odlično pojačao. Stigli su im Leandro Trosar i Dušan Vlahović. Očekuje se da će Belgijanac debitovati, dok srpski igrač još nije konkurenciji da počne meč. Opširnije o svemu možete da pročitate OVDE.
LACIO - MANOTOVA (tip 1, kvota 1,30) - početak 21.15
Početna je faza takmičenja u Kupu Italije. Lacio je domaćin ekipi drugoligaša Mantove. Rimljani su bili veoma dobri u pripremama gde su imali stopostotan učinak od pet pobeda. Mantova je od četiri dobila tri i izgubila poslednju, od Karpija (0:1).
TVENTE - ZVOLE (tip 1, kvota 1,22) - početak 14.30
Ekipa iz Enshedea ima želju da se odmah iskupi za poraz u prvom kolu od Herenvena. U goste im dolazi Zvole koji je takođe pretrpeo poraz, kod kuće od Ajaksa. Prošle sezone, Zvole je kod kuće slavio sa 1:0, dok je u gostima odigrao 1:1.