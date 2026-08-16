Durent izneo nepopularno mišljenje: MVP titule bitnije od prstena
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 12:49
Šta vi mislite?
Kevin Durent je oduvek važio za nekog ko zna da iznese nepopularno mišljenje. I ponovo je to uradio.
Tokom gostovanja u podkastu "Unguarded", najbolji igrač Hjustona rekao je kako su MVP titule mnogo bitnije od broja osvojenih šampionskih kruna. Kao obrazloženje naveo je to što se kod MVP nagrada radi o individualnim veštinama, dok osvajanje titule zavisi od brojnih faktora.
"To su nagrade koje se osvajaju jednom godišnje. Baš me briga šta će neko reći, ali da, titule su sjajna stvar, veliki timski uspeh, ali svi žele da budu MVP", rekao je Durent kod kolege Freda Vanvlita.
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Jedan od najboljih košarkaša u istoriji smatra da šampionska kruna izlazi iz okvira kontrole jednog čoveka, zbog čega je MVP priznanje mnogo bitnije.
"Da, mnogo je stvari u timskom sportu na koje ne možeš da utičeš kada se napada prsten, ali kada govorimo o MVP priznanju, stvari su malo više u tvojim rukama".
Kevin Durent je tokom karijere dva puta bio prvak NBA lige, u oba navrata sa Golden Stejt Voriorsima i to godinu za godinom (2017. i 2018.). U obe situacije je bio i MVP finala, dok je najkorisnijim igračem lige proglašen 2014. godine. U karijeri je 16 puta bio Ol star, u dva navrata i MVP najveće utakmice svih košarkaških zvezda, a po šest puta je bio član prve i druge idealne petorke. Ima i četiri priznanja za najboljeg strelca lige u jednoj sezoni.
E, sad, da li je po vama MVP priznanje bitnije od titule šampiona?