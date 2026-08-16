Durent izneo nepopularno mišljenje: MVP titule bitnije od prstena

01.00: (1,50) Finiks Ž (13,0) Portland Ž (2,95)

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji smatra da šampionska kruna izlazi iz okvira kontrole jednog čoveka, zbog čega je MVP priznanje mnogo bitnije.

"Da, mnogo je stvari u timskom sportu na koje ne možeš da utičeš kada se napada prsten, ali kada govorimo o MVP priznanju, stvari su malo više u tvojim rukama".

Kevin Durent je tokom karijere dva puta bio prvak NBA lige, u oba navrata sa Golden Stejt Voriorsima i to godinu za godinom (2017. i 2018.). U obe situacije je bio i MVP finala, dok je najkorisnijim igračem lige proglašen 2014. godine. U karijeri je 16 puta bio Ol star, u dva navrata i MVP najveće utakmice svih košarkaških zvezda, a po šest puta je bio član prve i druge idealne petorke. Ima i četiri priznanja za najboljeg strelca lige u jednoj sezoni.

E, sad, da li je po vama MVP priznanje bitnije od titule šampiona?