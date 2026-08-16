Makedonci dobili kapitalca: Mozes Rajt spreman za avgustovski prozor

Italijanski velikan Olimpija Milano potvrdio je da će američki centar biti na raspolaganju makedonskom nacionalnom timu, čime je stavljena tačka na spekulacije koje su trajale tokom leta. Još u junu pojavile su se informacije da je Rajt u poodmakloj fazi procesa dobijanja makedonskog državljanstva, a sada je jasno da će pojačati selekciju već u narednim kvalifikacionim izazovima.

02.05: (2,30) Mineros (14,5) Astros de Halisko (1,70)

Makedonija krajem avgusta otvara drugu rundu pretkvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a prvi meč očekuje je 30. avgusta protiv Austrije. Rajt iza sebe ima sjajnu sezonu u dresu Žalgirisa, gde je bio neprikosnoven na centarskoj poziciji i jedan od ključnih igrača u pohodu litvanskog velikana do petog mesta u regularnom delu Evrolige.

Amerikanac je u elitnom evropskom takmičenju prosečno beležio 13,2 poena i 6,5 skokova po utakmici, uz indeks korisnosti od impresivnih 17,1 za svega 23 minuta provedena na parketu.

Piše: Martin TANASKOVSKI