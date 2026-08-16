Makedonci dobili kapitalca: Mozes Rajt spreman za avgustovski prozor
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Vreme čitanja: 1min | ned. 16.08.26. | 13:49
Veliko pojačanje za južne susede
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Makedonije)
Dugo se najavljivalo, a sada je stigla i zvanična potvrda – Mozes Rajt (27) će u predstojećem avgustovskom FIBA prozoru nositi dres reprezentacije Makedonije.
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Italijanski velikan Olimpija Milano potvrdio je da će američki centar biti na raspolaganju makedonskom nacionalnom timu, čime je stavljena tačka na spekulacije koje su trajale tokom leta. Još u junu pojavile su se informacije da je Rajt u poodmakloj fazi procesa dobijanja makedonskog državljanstva, a sada je jasno da će pojačati selekciju već u narednim kvalifikacionim izazovima.
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Makedonija krajem avgusta otvara drugu rundu pretkvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a prvi meč očekuje je 30. avgusta protiv Austrije. Rajt iza sebe ima sjajnu sezonu u dresu Žalgirisa, gde je bio neprikosnoven na centarskoj poziciji i jedan od ključnih igrača u pohodu litvanskog velikana do petog mesta u regularnom delu Evrolige.
Amerikanac je u elitnom evropskom takmičenju prosečno beležio 13,2 poena i 6,5 skokova po utakmici, uz indeks korisnosti od impresivnih 17,1 za svega 23 minuta provedena na parketu.
Piše: Martin TANASKOVSKI