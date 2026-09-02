Zvezda će od večitog derbija odigrati pet utakmica u 15 dana

Bilo kako bilo, samo Vojvodina od srpskih predstavnika u Evropi nije tražila nikakva odlaganja. Ukupno četiri utakmice s početka sezone nisu odigrane prema rasporedu, a sada su poznati tačni termini za dve. Odlukom direktora takmičenja Aleksandra Pivića, Crvena zvezda će svoje neodigrane mečeve iz trećeg i petog kola, protiv Radnika u Surdulici, odnosno Železničara u Pančevu, odraditi u dva uzastopna četvrtka, 10. i 17. septembra, što znači da će, počev od predstojećeg večitog derbija, pa sve do reprezentativne pauze, šampion Srbije odigrati pet prvenstvenih utakmica u 15 dana (Partizan, Radnik, IMT, Železničar, Radnički Niš).

Mozzat Sport je ranije pisao da bi odloženi meč drugog kola Radnički Kragujevac – Železničar trebalo da se odigra u sredu, 9. septembra, a očekuje se samo još zvanična potvrda. I onda ostaje da „visi“ još samo duel iz četvrtog kola Radnički Niš – Partizan.

U svakom slučaju, pozitivna promena u odnosu na prethodne sezone, kada su se neki neodigrani mečevi vukli sve tamo do decembra i upadali u termine predviđene za početne runde Mozzart Bet Kupa Srbije.