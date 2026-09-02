Zvezda će od večitog derbija odigrati pet utakmica u 15 dana

Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 22:24
Zakazani odloženi mečevi protiv Radnika i Železničara za 10. i 17. septembar
Moglo bi da se diskutuje o tome da odlaganjem prvenstvenih utakmica Mozzart Bet Superlige na početku sezone niko nije dobio – ništa!
Ni oni koji su to tražili zbog nastupa u Evropi (Crvena zvezda nije prošla ni Ber Ševu, ni Plzenj; Železničar je ubedljivo poražen od Brage u revanšu; Partizan je zbog odlaganja u Nišu posle ubedljive pobede nad Tobolom, morao da igra u Lučanima između dva meča sa Hetafeom, kako bi odradio kaznu bez navijača pre večitog derbija i tamo prošao kao bos po trnju). Ni oni koji su, silom pravila, morali da se tim odlaganjima povinuju (i kragujevački i niški Radnički, i Železničar i Radnik ispadali su iz ritma posle dvonedeljne pauze i beležili loše rezultate u prvim sledećim mečevima).
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Bilo kako bilo, samo Vojvodina od srpskih predstavnika u Evropi nije tražila nikakva odlaganja. Ukupno četiri utakmice s početka sezone nisu odigrane prema rasporedu, a sada su poznati tačni termini za dve. Odlukom direktora takmičenja Aleksandra Pivića, Crvena zvezda će svoje neodigrane mečeve iz trećeg i petog kola, protiv Radnika u Surdulici, odnosno Železničara u Pančevu, odraditi u dva uzastopna četvrtka, 10. i 17. septembra, što znači da će, počev od predstojećeg večitog derbija, pa sve do reprezentativne pauze, šampion Srbije odigrati pet prvenstvenih utakmica u 15 dana (Partizan, Radnik, IMT, Železničar, Radnički Niš).
Mozzat Sport je ranije pisao da bi odloženi meč drugog kola Radnički Kragujevac – Železničar trebalo da se odigra u sredu, 9. septembra, a očekuje se samo još zvanična potvrda. I onda ostaje da „visi“ još samo duel iz četvrtog kola Radnički Niš – Partizan.
U svakom slučaju, pozitivna promena u odnosu na prethodne sezone, kada su se neki neodigrani mečevi vukli sve tamo do decembra i upadali u termine predviđene za početne runde Mozzart Bet Kupa Srbije.