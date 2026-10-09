Savić: Ne očekujte da ćemo da letimo posle pauze, još nam fali treninga

Svakao, Savić od svojih izabranika očekuje da u nedelju budu na vrhuncu zadatka i savladaju rivala sa juga Srbije.

„Svaka utakmica posle reprezentativne pauze je specifična, svakako zahteva jednu dodatan oprez jer nismo u nekom takmičarskom ritmu. Izašli smo iz njega, douše izašao je i protivnik. Tako d aje važno da budemo mentalno fokusirani da se takmičimo. Radnički je jako dobra ekipa, u Nišu su nezgodni svima pa će biti i nama“, rekao je Vošin šef struke i nastavio o protivniku sa Čaira.

„Domaćinska su ekipa, dobro se osećaju na svom stadionu. Imaju veoma talentovanog mladog trenera i dobru ekipu. Mislim da njihova pozicija na tabeli nije realna u odnosu na ono što su oni pokazali u dosadašnjem toku sezone. Sigurno da moramo da budemo spremni, koncentrisani i na 100 odsto ako želimo da pobedimo.“

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Četiri i po godine Vojvodina ne zna za poraz u duelu sa Nišlijama.

„Imamo dosta novih igrača i ja sam novi trener. To stoji da imamo dobru klupsku statistiku protiv njih, ali svaka utakmica je za sebe, bez obzira na pozitivnu ili negativnu tradiciju. Te brojke nešto govore, ali neće imati nikakvu težinu u nedelju, ako ne budemo dali sve od sebe. Teško da ćemo samo na osnovu tradicije da pobedimo utakmicu u Nišu.“

Što se tiče kadrovske situacije...

„Kadrovska situacija je dobra. Suč neće igrati zbog četvrtog žutog kartona koji je dobio protiv IMT-a. Butean se polako vraća, a Lukas se Bosni, ali povreda nije toliko teška i uspeo je da se vrati u roster. Neki igrači su imali obaveze sa reprezentacijom, obni u A timu nisu dobijali minute. To možda nije prijatno, ali su s druge strane počastvovani da budu deo te selekcije. Suč u mađarskoj nije imao svoje minute, neki mlađi reprezentativci su igrali u svojim selekcijama. To vam je tako, kada je reprezentativna pauza prosto nisu svi igrači tu. Mislim da smo dobro uradili to što smno radili i da smo se dobro spremili. Dali smo nekim mlađim igračima iz škole šansu da se pokažu. I uspeli su u tome i ovom prilikom bi ih pohvalio“, hvali mlađe igrače 42-godišnji trener.

Reprezentativna pauza je dobro došla ekipi, ali utakmica će pokazati u kakvom momentu se Lale nalaze.

„Na svim fazama igre smo radili, nismo naglašavali ništa. Nama trebaju sati treninga, automatizam. Siguran sam da smo na većem nivou nego što smo bili, ali postoji i faktor protivnik pa ćemo videti gde smo. Nama trebaju sati treninga pa trebaju. Ne očekujte sada da ćemo da letimo posle dve nedelje pauze.“

U prijateljskoj utakmici protiv rumunske Politehinke (4:0), Voša je pokazala ozbiljnu organizovanost u pozicionom napadu i to sa kombinovanim sastavom. Bez dvojice najbolje ocenjenih igrača ove sezone – Petra Sukačeva i Lazara Ranđelovića.

„Drago mi je što su se neki drugi igrači nametnuli. Ali mnogo su nam važni Ranđelović i Sukačev. Pokrećemo se kao ekipa i na momente izgledamo baš dobro. Na tranziciji i dalje insistiramo i mislim da smo tu dobri. Ali treba da radimo i na posedu malo više i da se nametnemo malo više i dominiramo kroz posed. To je proces koji će da potraje“, zaključio je Marko Savić.

Utakmica Radnički – Vojvodina na programu je u nedelju u 15 časova.