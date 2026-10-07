Sećanja bivšeg sudije na Mesija: Mogao je da okrene 100.000 ljudi protiv vas
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 10:01
"Koliko su ga samo tukli i udarali... a on nikada nije pokušavao da padne na silu", rekao je bivši sudija Eduardo Ituralde Gonsales
Najemotivnija noć u istoriji argentinskog fudbala. Ona koju će svi pamtiti dokle god su živi i kao obavezu mlađim generacijama ostaviti da je prenose sa kolena na koleno. Leo Mesi rešio je da posle 21 godine stavi tačku na reprezentativnu karijeru. O antologijskoj noći u kojoj je maleni čarobnjak iz Rosarija govorio je ceo svet. Nema velikog imena koje se nije oglasilo da prokomentariše ovakav događaj.
Bilo je tu brojnih bivših saigrača iz reprezentacije i Barselone, a Leo je veče ukrasio sa golom i dve asistencije u pobedi nad Beninom (3:0). O tome šta je bio Mesi, pričao je i Eduardo Ituralde Gonsales. Bivši arbitar, danas stručni konsultant na radiju Cadena SER, izjavio je u emisiji El Larguero da se Mesi tokom čitave karijere izdvajao izuzetnim fer-plejom.
„Prihvatio bih da na toj utakmici budem makar i četvrti sudija. Jedno je ono što je Mesi predstavljao kao fudbaler, a sasvim drugo ono što je značio nama sudijama", rekao je Ituralde Gonsales.
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Na mnogim prethodnim utakmicama reprezentacije Argentine, videli smo kako argentinski igrači bukvalno nasrću na protivničke igrače čim neko malo oštrije startuje na Mesija. Međutim, oštre startove od Lea gotovo nikad niste mogli da vidite.
"Mogao je na svakom meču da okrene 100.000 ljudi protiv vas ako ste sudija i to običnim padanjem ili simuliranjem, ali to nijednom nije uradio. Bio je jedan od najkorektnijih igrača koji su ikada kročili na teren".
Ituralde dodaje da sve ima još veću težinu jer je Mesi verovatno fudbaler nad kojim je napravljeno najviše faulova na svetu.
„Koliko su ga samo tukli i udarali... a on nikada nije pokušavao da padne na silu. Mogli bi ovi novi, mlađi igrači ponešto da nauče od njega. Nikada nije tražio način da prevari sudiju. Zamislite da je Mesi tako simulirao na utakmici Argentine – pa napravio bi opšti haos i okrenuo čitav meč naglavačke", rekao je Gonsales.