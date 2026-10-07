Sećanja bivšeg sudije na Mesija: Mogao je da okrene 100.000 ljudi protiv vas

Najemotivnija noć u istoriji argentinskog fudbala. Ona koju će svi pamtiti dokle god su živi i kao obavezu mlađim generacijama ostaviti da je prenose sa kolena na koleno. Leo Mesi rešio je da posle 21 godine stavi tačku na reprezentativnu karijeru. O antologijskoj noći u kojoj je maleni čarobnjak iz Rosarija govorio je ceo svet. Nema velikog imena koje se nije oglasilo da prokomentariše ovakav događaj.

Bilo je tu brojnih bivših saigrača iz reprezentacije i Barselone, a Leo je veče ukrasio sa golom i dve asistencije u pobedi nad Beninom (3:0). O tome šta je bio Mesi, pričao je i Eduardo Ituralde Gonsales. Bivši arbitar, danas stručni konsultant na radiju Cadena SER, izjavio je u emisiji El Larguero da se Mesi tokom čitave karijere izdvajao izuzetnim fer-plejom.

„Prihvatio bih da na toj utakmici budem makar i četvrti sudija. Jedno je ono što je Mesi predstavljao kao fudbaler, a sasvim drugo ono što je značio nama sudijama", rekao je Ituralde Gonsales.