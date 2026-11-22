Prepričavaće se prodor 22-godišnjeg Miladinovića iz 26. minuta, kada je kao na treningu, od polovine terena, u stilu Lea Mesija , prošao pored Kuzmanovića, Simovića i Babića , da bi Marjanović zakasnio u blok šuta upućenog vrhom kopačke. Bio je to gol za izjednačenje. Samo minut kasnije Šahinović je sprečio Aleksandra Stankovića da donese brz preokret, međutim, u drugom poluvremenu je i sam doprineo da rezultat prevagne na stranu Čukaričkog. U 68. minutu očajno je poslao loptu ka saigraču, dodavanje je presekao Miladinović i nesebično proigrao Fjorina Durmišaja .

Da je raspoložen za igru Miladinović je najavio prodorom u 10. minutu, ali tada nije uspeo da pronađe Đorđa Jovanovića pred golom Kragujevčana. Otprilike od tog trenutka, tim Feđe Dudića uspeo je da preuzme dominaciju, koja je donela čak 12 šuteva domaćina u prvom poluvremenu. Prednjačio je Mohamed Sise, danas jedini vredan pohvala među igračima Radničkog. Iz njegove solo-akcije su Kragujevčani i poveli.

Lepo je Sise prošao između Lazara Markovića i Zlatana Šehovića (koji je u finišu prvog poluvremena zamenjen zbog povrede) i snažno šutirao pored Vladana Čarapića. Bio je mladi golman gostiju na iskušenjima još nekoliko puta tokom prvog poluvremena, ali je odlično reagovao na pokušaj Ristića iz slobodnjaka, a Simovićev šut glavom iz kornera i Kuzmanovićev iz voleja.

Kako se bližilo poluvreme, lopta je ponovo sve više bila na polovini Radničkog. Veliku šansu propustio je Jovanović glavom na centaršut Docića iz prekida, pred odlazak na odmor, da bi po povratku na teren Sisoko i Miladinović prvi stavili na muke odbranu Radničkog. I, nagovestili šta sledi...