Vreme čitanja: 8min | ned. 22.11.26. | 14:57
Sjajna partija Čukinog krilnog napadača na Čika Dači, potpomognuta greškom golmana Šahinovića
Fudbal kakav želimo da gledamo u Mozzart Bet Superligi! Spuštenih gardova, s namerom da uspostave inicijativu, ušli su fudbaleri Radničkog 1923 i Čukaričkog u međusobni okršaj na Čika Dači. I priredili nam veoma dobru predstavu, u kojoj su presudili individualni kvalitet Uroša Miladinovića, greška golmana Muhameda Šahinovića i dobre izmene Mihajla Trajkovića.
Mladi krilni napadač Čukaričkog dao je prelep gol, upisao asistenciju i učestvovao kod trećeg pogotka svog tima u pobedi sa 3:1. Za nastavak pozitivnog niza trenera Mihajla Trajkovića, koji od prekomande iz omladinaca na klupu seniora, posle rastanka Brđana sa Markom Jakšićem, ima četiri pobede i jedan remi.
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Prepričavaće se prodor 22-godišnjeg Miladinovića iz 26. minuta, kada je kao na treningu, od polovine terena, u stilu Lea Mesija, prošao pored Kuzmanovića, Simovića i Babića, da bi Marjanović zakasnio u blok šuta upućenog vrhom kopačke. Bio je to gol za izjednačenje. Samo minut kasnije Šahinović je sprečio Aleksandra Stankovića da donese brz preokret, međutim, u drugom poluvremenu je i sam doprineo da rezultat prevagne na stranu Čukaričkog. U 68. minutu očajno je poslao loptu ka saigraču, dodavanje je presekao Miladinović i nesebično proigrao Fjorina Durmišaja.
Da je raspoložen za igru Miladinović je najavio prodorom u 10. minutu, ali tada nije uspeo da pronađe Đorđa Jovanovića pred golom Kragujevčana. Otprilike od tog trenutka, tim Feđe Dudića uspeo je da preuzme dominaciju, koja je donela čak 12 šuteva domaćina u prvom poluvremenu. Prednjačio je Mohamed Sise, danas jedini vredan pohvala među igračima Radničkog. Iz njegove solo-akcije su Kragujevčani i poveli.
Lepo je Sise prošao između Lazara Markovića i Zlatana Šehovića (koji je u finišu prvog poluvremena zamenjen zbog povrede) i snažno šutirao pored Vladana Čarapića. Bio je mladi golman gostiju na iskušenjima još nekoliko puta tokom prvog poluvremena, ali je odlično reagovao na pokušaj Ristića iz slobodnjaka, a Simovićev šut glavom iz kornera i Kuzmanovićev iz voleja.
Kako se bližilo poluvreme, lopta je ponovo sve više bila na polovini Radničkog. Veliku šansu propustio je Jovanović glavom na centaršut Docića iz prekida, pred odlazak na odmor, da bi po povratku na teren Sisoko i Miladinović prvi stavili na muke odbranu Radničkog. I, nagovestili šta sledi...
MOZZART BET SUPERLIGA - 16. KOLO
RADNIČKI 1923 - ČUKARIČKI 1:3 (1:1)
/Sise 14 - Miladinović 26, Durmišaj 68, Nikolić 79/
Kragujevac.
Stadion: Čika Dača.
Sudija: Predrag Janjuš.
Radnički 1923 (4-1-4-1): Šahinović 5 - Nikčević 6 (59. Mezgrani), Simović 5, Marjanović 5, Babić 5 - Ristić 6 (66. Buhta -) - Kuzmanović 5,5 (46. Ilić), Glavčić 5,5, Alić 5,5 (46. Živković 5), Sise 7 (78. Marušić -) - Sremčević 5,5.
Čukarički (4-3-3): Čarpić 7 - Stanković 7, Maiga 6, Đoković 6, Šehović 5,5 (45. Miletić 6) - Docić 7 (68. Bajović -), Sisoko 6, Mustma 5,5 (46. Nikolić 7) - Marković 5,5 (68. Nanke -), Jovanović 5,5 (54. Durmišaj 7,5), Miladinović 8.
Igrač utakmice: Uroš Miladinović (Čukarički) 8.
MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO
***Sve utakmice su u sklopu MOZZART RELAXA
Subota
Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)
/Arijibi 32/
Crvena zvezda - Radnik 2:0 (0:0)
/Bukari 58, Ivanić 90+3/
Mladost Lučani - Železničar 0:4 (0:3)
/Milikić 7, Pantović 30, Plavšić 35, Kuljanin 75/
OFK Beograd Mozzart Bet - Novi Pazar 0:2 (0:2)
/Marinković 3, Sadi 30/
Nedelja
Radnički 1923 - Čukarički 1:3 (1:1)
/Sise 14 - Miladinović 26, Durmišaj 68, Nikolić 79/
15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25)
17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57)
***Kvote su podložne promenama