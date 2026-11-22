Košarkaši Mege doživeli su poraz na svom parketu u Beogradu od ekipe Studentskog centra rezultatom 85:93 (21:19, 20:19, 18:27, 26:28), u okviru devetog kola Grupe B regionalne ABA lige. Iako je domaći sastav imao prednost nakon prvih 20 minuta igre, gosti iz Podgorice su sjajnom igrom u nastavku potpuno preokrenuli tok susreta i upisali prvi ovosezonski trijumf u takmičenju.

Izabranici beogradskog kluba bolje su otvorili utakmicu i kroz prve dve deonice održavali blago vođstvo, pa su na veliki odmor otišli sa tri poena viška (41:38). Međutim, treća četvrtina donela je potpuni pad u igri domaćina, što su raspoloženi „Studenti” maksimalno iskoristili da serijom preciznih napada preuzmu kontrolu nad rezultatom, a potom u efikasnoj poslednjoj deonici rutinski sačuvaju stečenu zalihu.