Mega u seriji poraza na svom terenu
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 14:53
Studentski centar slavio u meču 9. kola ABA lige
Košarkaši Mege doživeli su poraz na svom parketu u Beogradu od ekipe Studentskog centra rezultatom 85:93 (21:19, 20:19, 18:27, 26:28), u okviru devetog kola Grupe B regionalne ABA lige. Iako je domaći sastav imao prednost nakon prvih 20 minuta igre, gosti iz Podgorice su sjajnom igrom u nastavku potpuno preokrenuli tok susreta i upisali prvi ovosezonski trijumf u takmičenju.
Izabranici beogradskog kluba bolje su otvorili utakmicu i kroz prve dve deonice održavali blago vođstvo, pa su na veliki odmor otišli sa tri poena viška (41:38). Međutim, treća četvrtina donela je potpuni pad u igri domaćina, što su raspoloženi „Studenti” maksimalno iskoristili da serijom preciznih napada preuzmu kontrolu nad rezultatom, a potom u efikasnoj poslednjoj deonici rutinski sačuvaju stečenu zalihu.
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Najistaknutiji pojedinac u pobedničkom sastavu bio je svestrani Džir Dejvis, koji je meč završio nadomak tripl-dabl učinka sa 20 poena, osam skokova i šest asistencija, dok mu je veliku podršku pružio šuterski raspoloženi Antonio Jordano sa 19 postignutih poena. Na drugoj strani, u redovima mladog srpskog tima najefikasniji su bili Pavle Bačko sa 20 poena i Andrej Lučić, koji je dodao 16 poena, ali njihov doprinos nije bio dovoljan da se izbegne novi neuspeh.
Posle ovog kola, Mega se nalazi na devetoj poziciji tabele Grupe B sa učinkom od dve pobede i šest poraza, dok je crnogorski predstavnik ostao na desetom mestu sa skorom 1–7. U narednoj rundi regionalnog šampionata oba tima očekuju teška gostovanja — Beograđani će putovati na megdan Zadru, dok će podgorički sastav odmeriti snage sa ekipom Beča.
ABA LIGA - 9. kolo
Petak:
FMP Železnik - Igokea 69:71
/Kovačević, Nil 16 - Stefanović 22/
Krka - Borac Mozzart 91:73
/Božić 19 - Spir 22/
Bosna - Ilirija 73:67
/Peri 22 - Todorović 23/
Subota
Cedevita Olimpija - Slovan Bratislava 77:61
/Kauan 20 - Bukenan 14/
Spartak Subotica - Beč 87:61
/Pipkins 19 - Trajs 21/
Nedelja
Mega - Studentski centar 85:93
/Bačko 20 - Dejvis 20/
Crvena zvezda - Cibona 115:88
/Moneke 24 - Mazalin 20/
16.30: (1,35) Kluž (16,0) Zadar (3,70)
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