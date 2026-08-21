Sent Etjen neće skoro opet kupovati u Srbiji: Anan završio u Rumuniji

Anan je čist finansijski gubitak. Zvezda ga je prodala francuskom drugoligašu za 2.000.000 evra, a on je tokom jesenje polusezone bio standardan prvotimac samo da bi posle promene trenera na zimu prešao na klupu. Na kraju, odigrao je zbirno 18 mečeva u Ligi 2 i zabeležio je jednu asistenciju.

19.30: (3,70) Petrolul (3,40) Rapid Bukurešt (2,05)

Sent Etjen nije uspeo da se plasira u elitni rang, posle toga su Francuzi rešili da rasčiste igrački kadar, pa Miladinović i Anan, između ostalih, nisu ni pošli na pripreme. Tu su svoju šansu videli Rumuni, posle nešto dužih pregovora su se dogovorili da pozajme 24-godišnjeg Afrikanca za obeštećenje od 150.000 evra, uz opciju da ga narednog leta otkupe za oko 1.000.000 evra. Pre toga na kratko je interesovanje za Anana pokazao i Malme, ali Šveđani su se okrenuli drugoj opciji.

“Ebenezer Anan je odradio lekarske preglede. On je igrač kojeg smo dugo pratili. Mislim da smo oko mesec dana pregovarali. Ima interesantnu radnu biografiju, odigrao je sedam utakmica za reprezentaciju Gane, igrao za Crvenu zvezdu i Sent Etjen. Biće nam važan igrač. Do kraja prelaznog roka bi moglo da nam dođe još maksimum jedno pojačanje, ali to bi morao da bude neki neverovatan igrač”, kazao je trener Rapida Danijel Panku.

Prestonički klub ovog petka igra prvenstvenu utakmicu sa Petrolulom, meč 6. kola je na programu od 19.30 časova. Verovatno će Ananova zvanična promocija da bude održana posle tog meča, za vikend ili u ponedeljak. Posle pet kola Rapid je sedmi na tabeli sa osam bodova.

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RUMUNIJA 1 – 6. KOLO

Petak

19.30: (3,70) Petrolul (3,40) Rapid Bukurešt (2,05)

Subota

17.30: (2,25) UTA Arad (3,30) Korvinul (3,30)

20.30: (1,90) Dinamo Bukurešt (3,50) Univerzitatea Kluž (4,10)

Nedelja

15.00: (2,50) Sepsi (3,30) Farul (2,85)

17.30: (1,35) Univerzitatea Krajova (4,90) Voluntari (9,50)

20.30: (3,05) Kluž (3,45) FCSB (2,30)

Ponedeljak

17.30: (1,65) Botošani (3,70) Čiksereda (5,60)

20.30: (2,50) Ocelul (2,70) Arđeš (3,40)

***Kvote su podložne promenama