Sergejev furiozan početak sezone - gol na četvrtom meču zaredom!
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 02:47
Srpski vezista drugi strelac saudijskog prvenstva posle pet kola...
Otkako je stigao u Lacio, Sergej Milinković Savić je praktično svake sezone bio efikasan. Ipak, kako ju je započeo, aktuelna bi golgeterski gledano mogla da mu bude najuspešnija.
Raspucao se srpski vezista na startu nove takmičarske godine, postao oslonac ekipe iz Rijada. Karim Benzema je napustio ekipu, Oli Votkins stigao da ga odmeni, ali i dok se engleski reprezentativac prilagođava, Simone Inzagi ne mora da brine, tu je njegov miljenik iz Lacija - SMS. 'Poštedeo' je Milinković Savić u prvom kolu ekipu Al Fajsalija, a onda započeo niz koji i dalje traje! Njega je iskusni vezista nastavio i u petak uveče kada je Al Hilalu nacrtao put do pobede nad Al Šababom - 2:0 (0:0).
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Igrao se 53. minut kada je Milinković Savić slomio otpor žilavog domaćina koji je tokom prvog poluvremena uspešno odolevao pritisku favorita. Odlično se Sergej pozicionirao na petercu, još bolje mu je Oli Votkins odvukao čuvara trkom na prvu stativu te je 31-godišnji Srbin ostao sam pred golom i bez većih problema spakvao u mrežu centaršut Mohameda Mahzarija sa desnog boka.
Bila je to četvrta uzastopna utakmica na kojoj je Milinković Savić postigao po gol. Pride ima i asistenciju sa meča protiv Al Kalidža. Sa takvim učinkom, srpski fudbaler je najbolji strelac ekipe u šampionatu i ujedno drugi najefikasniji igrač takmičenja, iza centarfora Al Ahlija Ajvana Tonija koji je već na šest pogodaka.
Trijumf Al Hilala overio je Ruben Neves iz penala pred sam kraj meča i tako se sa tri gola primakao Milinkoviću Saviću na listi strelaca. Što se Sergeja tiče, najefikasnija mu je bila pretprošla sezona kada je postigao 16 golova u svim takmičenjima. Jasno je da je trenutno i dalje predaleko od tog učinka, međutim ako ovako nastavi...
Al Hilal je posle nepunog petog kola lider saudijskog šampionata sa stopostotnik učinkom, mada bi sa njim mogao da se izjednači Al Nasr koji ima 4/4 i u subotu gostuje Al Itihadu.