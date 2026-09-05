Sergejev furiozan početak sezone - gol na četvrtom meču zaredom!

Igrao se 53. minut kada je Milinković Savić slomio otpor žilavog domaćina koji je tokom prvog poluvremena uspešno odolevao pritisku favorita. Odlično se Sergej pozicionirao na petercu, još bolje mu je Oli Votkins odvukao čuvara trkom na prvu stativu te je 31-godišnji Srbin ostao sam pred golom i bez većih problema spakvao u mrežu centaršut Mohameda Mahzarija sa desnog boka.

Bila je to četvrta uzastopna utakmica na kojoj je Milinković Savić postigao po gol. Pride ima i asistenciju sa meča protiv Al Kalidža. Sa takvim učinkom, srpski fudbaler je najbolji strelac ekipe u šampionatu i ujedno drugi najefikasniji igrač takmičenja, iza centarfora Al Ahlija Ajvana Tonija koji je već na šest pogodaka.

Trijumf Al Hilala overio je Ruben Neves iz penala pred sam kraj meča i tako se sa tri gola primakao Milinkoviću Saviću na listi strelaca. Što se Sergeja tiče, najefikasnija mu je bila pretprošla sezona kada je postigao 16 golova u svim takmičenjima. Jasno je da je trenutno i dalje predaleko od tog učinka, međutim ako ovako nastavi...

Al Hilal je posle nepunog petog kola lider saudijskog šampionata sa stopostotnik učinkom, mada bi sa njim mogao da se izjednači Al Nasr koji ima 4/4 i u subotu gostuje Al Itihadu.