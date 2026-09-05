Dejan Radonjić ponovo u ABA ligi? Sve je moguće...

Nakon zvaničnog dela programa i uručenja laskave nagrade, Radonjić je stao pred okupljene medije kako bi podelio utiske o velikom jubileju takmičenja u kojem je ostavio neizbrisiv trag, ali i odgovorio na pitanja o potencijalnom povratku na regionalne parkete.

Osvrnuvši se na sam početak regionalnog takmičenja i put koji je pređen u proteklih četvrt veka, Radonjić nije skrivao emocije i ponos. " Dobar je osećaj, sreće, zadovoljstva i ponosa. Divno veče, 25 godina ABA lige. Ja sam imao tu priliku da igram prvu sezonu. Nije tada izgledalo da će sve nakon toga biti kao što sada jeste. ABA liga je menjala mnogo toga - organizaciju, sistem takmičenja, mnogo stvari. ABA ligu krasi kvalitet takmičenja, jedna je od najboljih liga u Evropi. Verujem da će to biti i u nastavku ", poručio je trofejni stručnjak.

Na pitanje koliko je regionalni šampionat uticao na njegov lični razvoj, ali i na napredak svih ostalih aktera koji su prodefilovali kroz ligu, Radonjić naglašava da je uticaj bio obostran i višestruk.

"Bili ste svedoci šta je sve rečeno večeras. Svi smo mi imali priliku da budemo učesnici u ovom takmičenju i ligi koja je proizvela veliki broj igrača, trenera i drugih struktura, naravno. Svima nama je koristila da uradimo dobre stvari u karijerama, to je bilo na obostrano zadovoljstvo", istakao je on.

Za sam kraj razgovora, novinare je najviše zanimalo da li je iskustvom i trofejima bogat trener rekao svoju poslednju reč u regionalnoj košarci ili postoji šansa da ga ponovo vidimo na klupi nekog ABA ligaša.

"Jako je teško sada reći konkretno, dati odgovor na to pitanje. U svakom slučaju, sve je moguće", zagonetno je zaključio Radonjić.