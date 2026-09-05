Rakočevićev poziv regionalnim klubovima: Više poštujte igrače sa ovih prostora

Rakočević nije krio zadovoljstvo što je deo istorije takmičenja koje je prošlo dug i uspešan put od svog nastanka do današnje ekspanzije. " Počastvovan sam što sam deo ove priredbe, posebno jer sam izabran za jednog od 25 najboljih igrača ABA lige. Cela priča ABA lige je jako lepa, jer učestvuju sve zemlje posle svega što se izdešavalo. Kada je krenula ABA liga, ja sam bio presrećan, jer sam sanjao da ću igrati u istim halama i gradovima kao Dražen Petrović, Jure Zdovc, Dino Rađa, Toni Kukoč. Uvek sam voleo da igram ABA ligu i uvek sam je podržavao. ABA liga je dosta pomogla ovim prostorima, iznedrila je mnogo velikih igrača. Takođe se u današnje vreme geografski širi, imamo sada Beč i Dubai, imaju dosta igrača sa naših prostora, to je pravi primer. Dubai je napravio fantastične rezultate i želja Dubaija da uđe u ABA ligu pokazuje kakav renome ima liga, tako da se nadam da će ovim putem nastaviti i da će biti bolje , rekao je Rakočević .

Igrajući u crveno-belom dresu, susretao se sa brojnim izazovima, ali priznaje da je sam odlazak na gostovanja u kultne dvorane za njega imao posebnu emociju. " Najiskrenije, igranje u tim legendarnim halama gde su igrali Dražen Petrović, Toni Kukoč i ostali. To mi je bio najlepši doživljaj, baš sam bio srećan kada je nastala ABA liga i kada smo dobili priliku da igramo u tim hramovima košarke ”.

Posebno interesantan trenutak dogodio se upravo tokom same ceremonije, kada je nekadašnji as saznao podatak iz svoje karijere o kome tokom igračkih dana nije previše razmišljao.

"Ti trofeji se tada nisu ni dodeljivali, tako da sam tek danas saznao da sam bio najbolji strelac te sezone. Nekako, u toku sezone kada igram, nikada nisam brojao poene, to je dolazilo samo od sebe. Najbitnije je da tim funkcioniše. Mi smo te 2003/04 bili možda najmlađa ekipa, imali smo samo jednog stranca, ja sam sa 23 godine bio najmlađi igrač ekipe. Sećam se te sezone, mogli smo da igramo finale, malo je falilo, to bi bio veliki uspeh tada”.

Analizirajući današnje prilike u regionalnoj košarci, Rakočević se osvrnuo na status mladih igrača i uputio otvoren apel trenerima i upravama klubova. Na pitanje zašto klubovi danas sve manje ukazuju šansu domaćim igračima, nekadašnji košarkaš Reala i Efesa kaže...

"Mislim da je to isključivo stvar klubova, moraju da pronađu hrabrost da poveruju svojim mladim igračima. Ne znam koja je poenta imati mlade timove ako niko od tih mladih igrača ne dobije šansu. Najklasičniji primer je Nikola Topić, koji je bio najbolji igrač Evrope u svom godištu, ali nije dobio šansu u svom klubu. Klubovi i treneri moraju da budu hrabriji i da više poštuju igrače sa ovih prostora. Nije sa ovih prostora džaba ponikao Dražen Petrović, Vlade Divac i svi ostali velikani košarke. Nama je to u genima i tradiciji i to mora da se poštuje", poručio je Igor Rakočević.