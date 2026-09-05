Cicipas u drugoj nedelji US opena - prvi put u karijeri!
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 03:24
I to onda kada se niko nije nadao...
Već više od decenije je na ATP turu, godinama je bio neizostavan član TOP10 i nikada tokom karijere, ni kada je bio na vrhuncu, Stefanos Cicipas nije uspevao da potraje u Njujorku duže od nedelju dana. Da se makar 'dogega' do četvrte runde. Sve do ove godine...
U sezoni kada beleži najslabiji renking još od 2018. godine, grčki teniser ostvario je najveći uspeh na četvrtom po redu grend slemu, prvi put se plasirao u drugu nedelju Ju Es opena. Tukao je Jiržija Lehečku i izborio premijerni plasman u osminu finala turnira u Njujorku - 3:1 (po setovima 2:6, 6:1, 7:6, 6:1). I to u verovatno najtežem periodu u karijeri.
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Koliko je zaista težak aktuelni trenutak za Grka možda najbolje oslikava podatak da više od dve godine nije igrao drugu nedelju grend slema. Nakon četvrtfinala Ronal Garosa iz 2024. godine, na svakom narednom od četiri najveća turnira ispadao je u prvom ili drugom kolu. Ipak, ove nedelje ne samo da je izborio osminu finala već je na putu ka istoj izbacio dvojicu tenisera iz TOP20.
U prvom kolu eliminisao je jedanaestoplasiranog Artura Filsa, koji je bio označen kao veliki favorit, večeras je eliminisao 19. reket sveta - Jiržija Lehečku. Između ta dva meča bio je bolji još od južnoameričkog tenisera i kvalifikanta Lojda Herisa, interesatno identičnim rezultatom kao i pomenutu dvojicu - 3:1. I što je još interesantnije, protiv svakog je Cicipas imao set zaostatka.
Lehečka je u prvom setu bio vrlo ubedljiv, pa se činilo da će Cicipas i ovog puta ostati u predvorju druge nedelje, međutim usledio je za mnoge neočekivan preokret. Grčki teniser da je osvojio tri uzastopna seta, već je dva dobio vrlo ubedljivo, sa po 6:1. Ipak, utisak je da je odlučujući bio treći, onaj prelomni, koji je Cicipas dobio u taj-brejku. I tako slomio otpor rivala.
U narednom kolu čeka ga pobednik duela Ben Šelton - Denis Šapovalov.