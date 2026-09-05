Cicipas u drugoj nedelji US opena - prvi put u karijeri!

Već više od decenije je na ATP turu, godinama je bio neizostavan član TOP10 i nikada tokom karijere, ni kada je bio na vrhuncu, Stefanos Cicipas nije uspevao da potraje u Njujorku duže od nedelju dana. Da se makar 'dogega' do četvrte runde. Sve do ove godine...

U sezoni kada beleži najslabiji renking još od 2018. godine, grčki teniser ostvario je najveći uspeh na četvrtom po redu grend slemu, prvi put se plasirao u drugu nedelju Ju Es opena. Tukao je Jiržija Lehečku i izborio premijerni plasman u osminu finala turnira u Njujorku - 3:1 (po setovima 2:6, 6:1, 7:6, 6:1). I to u verovatno najtežem periodu u karijeri.