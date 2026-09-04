Fabregasova deca ponovo grizu: Pas, Baturina i Dijao zatrpali mrežu Đenove

Prošlo je samo šest dana otkako su deca Koma srušila Napoli, a sada im se na putu našla i Đenova. Ishod je bio isti - nova žrtva trija čiji fudbal trenutno miriše na budućnost u velikim evropskim klubovima.

Martin Baturina, Niko Pas i Asan Dijao za neke su i dalje talenti, ali u Komu će imati mnogo ozbiljniju ulogu. Pas je otkupljen od Real Madrida za 66.000.000 evra da bude lider ekipe, dok u uvodnim rundama nove sezone gledamo razgoropađene Baturinu i Dijaa. Kada sva trojica vezu u isto vreme, ostaje jedno jedino pitanje - ko će ih zaustaviti? Đenova odgovor nije pronašla. Trojac Koma potpisao je sva četiri gola i nastavio jednu od najlepših priča italijanskog fudbala - 4:1 (3:1).