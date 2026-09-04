Fabregasova deca ponovo grizu: Pas, Baturina i Dijao zatrpali mrežu Đenove
Vreme čitanja: 9min | pet. 04.09.26. | 23:29
Mojze Ken upisao je asistenciju na debiju, a Komo pobedom privremeno izbio na prvo mesto - 4:1 (3:1)
Prošlo je samo šest dana otkako su deca Koma srušila Napoli, a sada im se na putu našla i Đenova. Ishod je bio isti - nova žrtva trija čiji fudbal trenutno miriše na budućnost u velikim evropskim klubovima.
Martin Baturina, Niko Pas i Asan Dijao za neke su i dalje talenti, ali u Komu će imati mnogo ozbiljniju ulogu. Pas je otkupljen od Real Madrida za 66.000.000 evra da bude lider ekipe, dok u uvodnim rundama nove sezone gledamo razgoropađene Baturinu i Dijaa. Kada sva trojica vezu u isto vreme, ostaje jedno jedino pitanje - ko će ih zaustaviti? Đenova odgovor nije pronašla. Trojac Koma potpisao je sva četiri gola i nastavio jednu od najlepših priča italijanskog fudbala - 4:1 (3:1).
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Nije, doduše, sve počelo bajno po tim Seska Fabregasa. Komo je od starta držao loptu i pretio pred golom domaćina, ali je Đenova prva udarila. U 18. minutu, ovog leta 3.500.000 evra plaćeni Milutin Osmajić iskoristio je priliku i postigao prvenac u Seriji A.
Da li je gol doskorašnjeg fudbalera Prestona to uzdrmalo novopečenog učesnika Lige šampiona? Nikako. Komo je odgovorio gotovo momentalno. Samo šest minuta kasnije Baturina je preciznim udarcem izvan kaznenog prostora poravnao rezultat, a već nekoliko minuta kasnije Diao je potpuno okrenuo utakmicu. Do odlaska na odmor bilo je 1:3, jer mladoj listi strelaca nije mogao da izostane ni Niko Pas. Pogodio je u finišu prvog poluvremena i praktično već tada ugasio nadu domaćina da može da se vrati u utakmicu.
U nastavku je ostalo još samo da se predstavi i Mojze Ken, koji je transfer u Komo praktično iznudio nakon što je kasnio na trening Fiorentine, odbio da trenira sa ekipom i otvoreno pokazao da želi odlazak. Klub ga je zbog toga kaznio, a nekoliko dana kasnije želja mu je ispunjena. Na terenu mu nije trebalo mnogo da pokaže koliko mu je promena sredine prijala. Ušao je u drugom poluvremenu i gotovo odmah upisao asistenciju za Diaoa, koji je svojim drugim golom večeri postavio konačnih 4:1.
Za Senegalca je veče bilo još slađe, pošto je sa dva gola već izjednačio golgeterski učinak iz prethodne sezone, a zanimljivo je da mu je i poslednja žrtva pre ovog susreta bila upravo Đenova.
Pobedom na Marasiju Komo je makar privremeno izbio i na prvo mesto tabele, uz utakmicu više od najbližih rivala. Vremena za slavlje, međutim, neće biti mnogo. Već u utorak čeka ga istorijsko veče na domaćem terenu kada će prvi put u klupskoj istoriji istrčati na teren u Ligi šampiona, a u goste stiže Red Bul Lajpcig.
SERIJA A – 3. KOLO
Petak
Đenova - Komo - 1:4 (1:3)
/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/
Subota
15.00: (1,95) Fjorentina (3,45) Torino (4,00)
18.00: (1,62) Inter (3,80) Napoli (5,80)
20.45: (1,70) Roma (3,60) Atalanta (5,30)
Nedelja
15.00: (2,55) Parma (3,15) Monca (2,95)
15.00: (2,70) Frozinone (3,35) Venecija (2,60)
18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)
20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)
Ponedeljak
18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)
20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)
***kvote su podložne promenama