Četvrt veka ABA lige: Odabrani najbolji igrači, treneri i nezaboravni momenat

Kako bi se jubilej proslavio, ABA liga je odlučila da organizuje veliku proslavu u dvorani Tivoli u kojoj je i odigran prvi meč ikada. Svečanoj proslavi prethodili su konferencija za medije predsednika ABA lige Ostoje Mijailovića i biznis panel .

Što se same svečanosti tiče, glavi deo iste bio je dodela lauereata.

Prvi su na scenu kultne dvorane izašli oni koji su postavili temelje ovog takmičenja. Priznanja namenjena osnivačima lige dobili su Boža Milićević, Roman Lisac, Zmago Sagadin i Radovan Lorbek, dok je nagrada posthumno dodeljena Danku Radiću. Svoj izostanak opravdano je najavio Josip Ilić. Pored njih, odata je počast i ljudima najzaslužnijim za stvaranje i reorganizaciju u ABA jtd (javno trgovinsko društvo) 2015. godine, a nagrade su uručene Nebojši Čoviću, Mladenu Veberu i Draganu Bokanu.

Titulu najtrofejnijeg kluba u istoriji takmičenja zvanično je poneo Partizan Mozzart Bet, dok su za najtrofejnije trenere sa po pet šampionskih naslova proglašeni Dejan Radonjić i Duško Vujošević u čije ime je nagradu preuzeo njegov sin Luka.

Emocije su dostigle vrhunac kada je usledila dodela individualnih priznanja i prisećanje na istorijske trenutke. Epitet za najnezaboravniji momenat u istoriji regionalnog takmičenja sasvim očekivano je poneo Dušan Kecman, za onu antologijsku trojku o tablu protiv Cibone u zagrebačkom finalu 2010. godine koja je crno-belima donela titulu. Posebno dirljiv trenutak usledio je prilikom dodele nagrade "Mr. MVP" koja je zasluženo pripala prerano preminulom Dejanu Milojeviću. Legendarni košarkaš je tri puta bio najkorisniji igrač lige i vlasnik je najvećeg indeksa korisnosti na jednoj utakmici ikada (59), a priznanje je, uz gromoglasne stajaće ovacije svih prisutnih u hali Tivoli, primio njegov sin Nikola.

Veče je zaokruženo omažom igračima koji su ispisali najblistavije stranice lige na samom parketu. Nagrade za životno delo otišle su u ruke Nemanje Gordića i Branka Lazića. Gordić je nagrađen za 18 odigranih sezona, a ujedno je priznanje dobio i kao najbolji strelac, najbolji asistent i igrač sa najvećim ukupnim indeksom u istoriji lige. Lazić, apsolutno najtrofejniji igrač sa sedam titula i 426 odigranih utakmica tokom 18 godina, prisutnima se obratio putem video-poruke. Specijalno priznanje za "ikonu ABA lige" dobio je najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić, koji se takođe zahvalio video-porukom, dok je nagrada "Mr. Triple Double" otišla u ruke asa Zadra, Luke Božića.

U okviru proslave 25. godišnjice ABA lige, pokrenuto je posebno glasanje kako bi se izabralo 25 najboljih igrača svih vremena u istoriji ovog takmičenja.

Spisak je dobijen kombinovanjem glasova dobitnika nagrade za trenera godine u ABA ligi, osvajača MVP priznanja za regularni deo sezone, predstavnika medija i navijača.

Konačnih 25 najboljih igrača u istoriji ABA lige čine:

Nikola Jokić, Dejan Milojević, Bogdan Bogdanović, Nikola Peković, Dario Šarić, Goran Dragić, Nikola Vučević, Jan Veseli, Jaka Lakovič, Miloš Teodosić, Bojan Bogdanović, Bo Mekejleb, Dušan Kecman, Nikola Kalinić, Igor Rakočević, Nemanja Gordić, Dino Rađa, Luka Božić, Vasilije Micić, Krunoslav Simon, Marko Popović, Nemanja Bjelica, Ante Tomić, Čarls Dženkins, Fakundo Kampaco

Igrač sa najvećim ukupnim procentom glasova bio je Nikola Jokić (94,3%), a slede ga Dejan Milojević (92,3%), Bogdan Bogdanović (80,4%), Nikola Peković (78,9%) i Dario Šarić (72,7%). Goran Dragić je imao 67,1%, Nikola Vučević 66,3%, Jan Veseli 62,7%, Jaka Lakovič 59,7% i Miloš Teodosić 59,4%.

U zvaničnom glasanju za 25 najboljih igrača ABA lige svih vremena, konačni rezultati dobijeni su kombinovanjem glasova dobitnika nagrade za trenera godine (70% ukupnog udela), glasova osvajača MVP nagrade regularnog dela sezone (20%), glasova predstavnika medija (5%) i glasova navijača (5%).