Silva: I ja sam čovek, emocije me ponesu, ali uvek prvi priznajem krivicu

Benfika deluje savršeno u poslednje vreme. Ima pet pobeda u seriji, ali ako se gledaju mečevi od 17. avgusta, na 14 utakmica ima 13 pobeda i samo jedan poraz. Upravo u derbiju sa Portom (3:1). Otuda šampion ima osam bodova prednosti uz meč više, jer ne treba zaboraviti da je Benfika na startu sezone igrala 2:2 sa Akademikom Vizeu kod kuće.

21.15: (1,13) Benfika (7,25) Alverka (20,0)

Kada se sve sabere, deluje da je trka tek počela i da izabranici Marka Silve imaju čime da zaprete šampionu, pa je trener Benfike upitan da li je ovaj tim najbolji koji je ikad vodio.

"Teško je to oceniti. Nekorektno je porediti ovaj tim sa drugim koje sam vodio. Postoje različiti konteksti i klubovi se razlikuju. Verujemo u ovu ekipu. Imamo mešavinu mladosti i iskustva, uz mnogo kvaliteta koji znamo da će biti sve bolji. Recimo, Kaminskom je važno da razume kakav je ovde takmičarski duh. Ne volim uvek da imam preveliku grupu igrača, ali svi moraju da se takmiče. On dobro zna da ima konkurenciju. Važno je za svakog da to oseti, čak i kada igraju, jer je uvek neko spreman da uđe i zameni ih. Ovo su glavobolje koje su dobre za jednog trenera", priznaje Silva.

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Alverka je posle slabog starta počela da se vraća u život. Sada je u sredini tabele i na poslednja četiri ligaška meča ima tri pobede i poraz. Već je pregrmela mečeve sa Bragom, Sportingom i Portom, pa se nada boljem "ulovu" u nastavku prvog dela sezone.

"Imaju vrlo mlade igrače, dosta tehničkog kvaliteta posebno u sredini i u napadu. Igraju sa tri štopera i dva vrlo ofanzivna beka. Kada su bez lopte, brane se sa petoricom. U stanju su da naprave problem. Ne gledamo na tabelu, moramo da poštujemo sve protivnike i uvek budemo na vrhuncu. Imamo obavezu da učinimo sve za pobedu", dodao je bivši trener Fulama.

Silvu često kritikuju kako je previše temperamentan i što često ulazi u konflikt sa sudijama. On kaže da je previše emocija u fudbalu i da nekad ne ume da se kontroliše.

"Teško je reći šta ću raditi ubuduće. I ja sam čovek. Trudim se d a ostanem miran, ali ponekad ne mogu. Kada analiziram svoje postupke i ponašanje, ponekad nisam zadovoljan sobom. Samokritičan sam. Ponekad ne mogu da budem bolji. Kada kažem da nisam hteo da pričam o suđenju to je zato što sam želeo da pričamo o drugim stvarima. I onda je na konferenciji za medije osam pitanja bilo o suđenju. Moj cilj je bio da ne pričam o tome, ali nisam mogao. Ako bismo svi imali konstantno ponašanje, bilo bi bolje za sve. Međutim, fudbal je pun emocija. Te emocije me ponesu, ali ja sam prvi koji će priznati da je pogrešio", zaključio je Silva.

Oba susreta prošle sezone Benfika je protiv Alverke dobila rezultatom 2:1.

PRIMEIRA – 10. KOLO

Petak

Kasa Pija - Sporting 0:2 (0:1)

/Pedro Lima 13, Katamo 90+4/

Subota

Moreirense - Estrela Amadora 2:1

/Landerson 50, Džon 90+5 - Zvonarek 57/

Porto - Estoril 4:0

/Frohiold 4, Saintz 64, Silva 70, Veiga 73/

Nedelja

Aruka - Nasional 1:0 (0:0)

/Esgajo 64/

Akademiko Viseu - Rio Ave 2:1 (0:1)

/Meseguem 69, Klovis 77 - Patrisio 38/

Maritimo - Santa Klara 0:2 (0:1)

/Ribeiro 36, Vinisijus Lopez 60/

Braga - Famalikao 3:0 (0:0)

/Orta 53, Rofino 67ag, Viktor 88/

Ponedeljak

21.15: (2,85) Žil Visente (3,25) Gimarais (2,55)

21.15: (1,13) Benfika (7,25) Alverka (20,0)

***kvote su podložne promenama