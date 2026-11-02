Ne može Budimir sve sam

Na prvih 10 mečeva je već sedam puta bio strelac. Momak rođen u Zenici je sada peti strelac lige, iza Rafinje (15), Kilijana Embapea (12), Lamina Jamala (10) i Rasingovog Marokanca Jasira Zabirija (osam).

Osasunin problem je što niko drugi praktično i ne postiže golove. Samo još tri su potpisali drugi igrači – po jedan Raul Garsija, Kike Barha i Asir Osambela. Zanimljivo je i to što niko u Osasuni nema više od jedne asistencije, bukvalno nedostaje još neki fudbaler da malo “povuče”.

21.00: (2,10) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX

Budimiru je potrebna pomoć, ne samo da bi sačuvao Osasunu u ligi, već da bi uspeo u onome što mu je konačan cilj – da postane najefikasniji Hrvat u istoriji španskog fudbala. Nije daleko od toga da do kraja sezone preskoči Davora Šukera na prvom mestu, pogotovo ako nastavi u ovom ritmu.

Nedavno je Budimir ušao u “klub 100”, protiv Rajo Valjekana. Sada je na 102 gola u Primeri, a legendarni napadač Sevilje i Real Madrida je stao na 114. Dakle, još 13 pogodaka nedostaje Budimiru da se nađe ispred njega.

Novi član Primere Deportivno možda i nije savršen rival protiv kojeg može da napravi neke krupne korake ka toj meti. Jer, iako je tek ušao u elitno društvo posle dužeg perioda u nižim rangovima, tim iz La Korunje se pokazao kao vrlo tvrda ekipa. U prethodnih 10 kola remizirao je čak pet puta, a uz to ima i dve pobede i tri poraza.

Deportivo teško prima golove. Zasad je na 13 primljenih pogodaka, po čemu ima šestu najbolju odbranu u ligi. Da je napad to ispratio i postigao koji pogodak više sada bi verovatno Deportivo bio mnogo bolji na tabeli od ove 13. pozicije, koju deli sa Osasunom.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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ŠPANIJA 1 – 11. KOLO

Petak

Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)

/Kabrera 60/

Subota

Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)

/Grimaldo 36, Simeone 62/

Rajo Valjekano – Selta 3:0 (1:0)

/De Frutos 36, 55, Lopez 73/

Real Betis - Malaga 2:1 (2:0)

/Bartra 38, Fornals 45+2 - Nino 68/

Barselona - Alaves 6:1 (4:0)

/Rafinja 8, Fermin Lopez 23, Rafinja 41, Jamal 45+1, 64, Gordon 81 - Marijano Dijaz 84/

Nedelja

Hetafe - Sevilja 3:1 (0:1)

/Unal 68, Satrijano 73, Mangala 90+4 - Salas 19/

Rasing Santander - Real Madrid 0:3 (0:3)

/Embape 11, Belingem 21, Diomande 36/

Elče - Valensija 0:1 (0:0)

/Sadik 69/

Atletik Bilbao - Real Sosijedad 2:1 (2:1)

/I. Vilijams 14, Berenger 45+2 pen - Sučić 30/

Ponedeljak

21.00: (2,10) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama