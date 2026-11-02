Barcokas odahnuo: Furnije spreman za Zvezdu
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 11:20
Zvezda mora da osmisli plan da zaustavi Evana Furnijea koji se vraća na parket u petak posle pauze zbog povrede
Košarkaši Olimpijakosa dočekaće Crvenu zvezdu u okviru 10. kola Evrolige u znatno jačem sastavu u odnosu na prethodne mečeve. Šef stručnog štaba atinskog velikana, Jorgos Barcokas, potvrdio je da se prva zvezda bekovske linije Evan Furnije vraća na parket u petak uveče.
Iskusni 33-godišnji francuski reprezentativac propustio je prethodna tri okršaja u elitnom takmičenju zbog kombinacije povreda ramena i kolena. Ipak, Barcokas je posle prvenstvenog trijumfa nad Peristerijem potvrdio ohrabrujuće vesti.
„To je plan i raspored, da, igraće u petak. Sudeći po onome što prikazuje na treninzima, vidi se da se oseća dobro i da je spreman“, poručio je grčki strateg.
Izabrane vesti
Furnije je u dosadašnjem toku sezone odigrao šest evroligaških susreta uz prosečan učinak od 11,3 poena, 2,2 skoka i 2,7 asistencija za oko 24 minuta provedena na parketu.
Povratak bivšeg NBA asa dolazi kao ogromno olakšanje za Pirejce koji su se suočili sa ozbiljnim problemima na bekovskim pozicijama. Početkom nedelje klub je potresla vest o teškoj povredi Žana Montera, koji mora na šestomesečnu pauzu zbog operacije levog kolena. Montero je bio u strašnoj formi i prosečno beležio 15,5 poena, 3,5 skokova i 4,5 asistencija.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Pored njega, van stroja je i Tajler Dorsi, koji je i dalje pod klupskom suspenzijom i propustiće najmanje naredne četiri utakmice.
Uprkos kadrovskim problemima, Olimpijakos drži vrh tabele Evrolige sa skorom 7-2, delivši prvu poziciju sa gradskim rivalom Panatinaikosom. Nema sumnje da izabranike Ibona Navara čeka izuzetno težak zadatak u Atini, gde će morati da pronađu defanzivno rešenje i za oporavljenog Furnijea.