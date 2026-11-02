Barcokas odahnuo: Furnije spreman za Zvezdu

Furnije je u dosadašnjem toku sezone odigrao šest evroligaških susreta uz prosečan učinak od 11,3 poena, 2,2 skoka i 2,7 asistencija za oko 24 minuta provedena na parketu.

Povratak bivšeg NBA asa dolazi kao ogromno olakšanje za Pirejce koji su se suočili sa ozbiljnim problemima na bekovskim pozicijama. Početkom nedelje klub je potresla vest o teškoj povredi Žana Montera, koji mora na šestomesečnu pauzu zbog operacije levog kolena. Montero je bio u strašnoj formi i prosečno beležio 15,5 poena, 3,5 skokova i 4,5 asistencija.

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Pored njega, van stroja je i Tajler Dorsi, koji je i dalje pod klupskom suspenzijom i propustiće najmanje naredne četiri utakmice.

Uprkos kadrovskim problemima, Olimpijakos drži vrh tabele Evrolige sa skorom 7-2, delivši prvu poziciju sa gradskim rivalom Panatinaikosom. Nema sumnje da izabranike Ibona Navara čeka izuzetno težak zadatak u Atini, gde će morati da pronađu defanzivno rešenje i za oporavljenog Furnijea.