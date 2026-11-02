PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Miriše li i tebi na dvojku u Nišu?

Vreme čitanja: 1min | pon. 02.11.26. | 11:01
Pročitajte nekoliko predloga za 2. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
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Njukasl i Everton traže iskupljenje u Premijer ligi nakon eliminacije iz Liga kupa. Domaćem Njukaslu su bodovi ključni za prekidanje očajnog niza ponedeljkom — dana kada su izgubili čak 21 od 32 utakmice. Iako je u prošlom kolu savladao Kristal Palas, trener Matijas Jajsle je pod pritiskom zbog promenljive forme i lošeg bilansa na domaćem terenu, gde ima tek jednu pobedu iz četiri meča. Everton ima samo bod manje od rivala i večeras juri svoj prvi ovosezonski trijumf u gostima. Držaćemo se golova, odnosno predložiti 3+ igru, uz koju kao olakšica ide Mozzart RELAX benefit.
Ukupno golova
Lorijan je u naletu forme sa tri vezana meča bez primljenog gola i želi da nastavi uspešnu seriju pred domaćom publikom. Sa druge strane, Brest popušta nakon dobrog početka sezone, a glavni problem im je, paradoksalno, rano vođstvo. Iako su prvi postizali gol na prethodna četiri susreta, osvojili su tek četiri boda. Sada će popravni ispit imati na teškom gostovanju kod Lorijana, koji je ove sezone pretrpeo samo jedan prvenstveni poraz na svom terenu. Mi smo se ovde odlučili za keca u pokušaju, uz napomenu da i uz ovaj par važe Mozzart RELAX pravila.
Konačan ishod
Sasuolo i Fjorentina večeras igraju važan meč, pošto se oba kluba nalaze u krizi i u donjem delu tabele sa razlikom od samo tri boda. Oba tima u ovaj duel ulaze sa lošom serijom od pet utakmica bez trijumfa u Seriji A. Sasuolo traži izlaz nakon tri uzastopna poraza, od kojih je poslednji bio ubedljiv protiv Lacija, dok je Fjorentina nerešenim ishodom protiv Atalante uspela da prekine sopstveni crni niz, ali je i dalje u opasnoj zoni. Kako su odbrane na obe strane ozbiljno uzdrmane, bodovi iz ovog okršaja biće zlata vredni za beg sa dna, a naš stav je da ovde uz podršku Mozzart RELAX-a treba igrati na golove.
Ukupno golova
Atalanta večeras dočekuje Parmu u situaciji kada se bori sa lošom formom i povredama, ali i sa odbranom koja nije sačuvala mrežu još od drugog kola. Tim iz Bergama je pao u donji deo tabele, ali spas traži na svom terenu gde igra odlično i gde je osvojio čak 10 od ukupno 11 bodova ove sezone. Sa druge strane, Parma proživljava najgori start u poslednjih desetak godina, nalazi se u zoni ispadanja i pati od hronične neefikasnosti, što dodatno pogoršava njihov crni niz od šest uzastopnih poraza na gostovanjima. Za Atalantu je ovaj meč idealna prilika da prekine krizu i vrati se na pobednički kolosek, tako da je naš predlog kec, a na vama je da birate, i da ako želite dodate i golove. Ne zaboravite da je i ovaj par podržan sa Mozzart RELAX benefitom.
Konačan ishod
Radnički iz Niša nikako da izađe iz teške krize, pošto je vezao čak šest poraza. Iako je trener Nikola Drinčić posle neuspeha protiv Partizana izjavio da vidi napredak u igri, situacija deluje prilično mračno. Potpuno suprotna atmosfera vlada u Pančevu, jer Železničar na ovaj meč stiže sa fantastičnim nizom od pet uzastopnih pobeda. Pančevci trenutno drže treće mesto na tabeli i zaostaju samo tri boda za drugoplasiranom Vojvodinom. Zbog ovakve forme, sve karte su na strani Železničara i sve osim njihove pobede na ovom gostovanju bilo bi veliko iznenađenje. Kvota je odlična, a tu je i Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Mladost iz Lučana proživljava pad u formi nakon odličnog otvaranja sezone, pošto je već četiri utakmice bez trijumfa, što uključuje i eliminaciju iz Kupa od prvoligaša Teleoptika. Napominjemo da je i ovaj par u okviru Mozzart RELAX ponude, te da Radnik u ovaj meč ulazi sa boljim momentumom, jer su u Kupu slavili u Čačku, uprkos prvenstvenom porazu u Kragujevcu vikend pre toga. Ipak, tradicija da obe ekipe igraju znatno bolje pred svojim navijačima nego na strani daje blagu prednost Lučancima kao domaćinima. S obzirom na to da je prethodnih sedam međusobnih okršaja Mladosti i Radnika završeno sa najviše dva pogotka, najsigurniji izbor za ovaj duel je prognoza na mali broj golova (0-2).
Ukupno golova
Rems je favorit protiv Sošoa, ali čisti kec donosi rizik zbog učestalih remija domaćina i pritiska navijača nakon blede partije protiv Bulonja u prošlom kolu. Iako Rems ima imperativ pobede za ostanak u trci za vrh, Sošo se stabilizuje, podiže formu i dolazi potpuno rasterećen. Tradicionalno nepredvidivi gosti vrebaju šansu iz kontranapada, što može biti kobno za odbranu domaćina, pa je oprez sa čistom jedinicom opravdan.
Konačan ishod
Benfika je apsolutni favorit na svom terenu protiv Alverke, gde želi da nastavi borbu za sam vrh tabele. Domaćini drže drugu poziciju i nalaze se u odličnoj formi, dok gosti zauzimaju sredinu tabele, ali na ovaj meč stižu sa ozbiljnim problemima u realizaciji jer nisu postigli gol u prethodna dva kola. Tradicija je potpuno na strani velikana sa domaćina koji je dobio sve dosadašnje međusobne duele, pa bi sve osim ubedljive pobede tima Benfike bilo ogromno iznenađenje. Što se nas tiče, ovde se lagano kombinuje.
Mozzart kombinazzije