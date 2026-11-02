Rasim Ljajić: Svi očekuju da ušetaju u klub posle političkih promena

Sve to kao da ne dotiče upravljačku garnituru u Humskoj.

„Ništa se ne dešava. Sve ovo je očekivano. Svi oni koji su odranije pretendovali da dođu u Partizan koriste svaku priliku. Da li je to loš rezultat, politička dešavanja u zemlji, promene posle izbora. Oni žele da se domognu Partizana. Dok smo mi na ovim pozicijama nećemo biti socijalna ustanova, ni zavod za zapošljavanje“, istakao je Rasim Ljajić u razgovoru za Sportski žurnal.

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Prema njegovim rečima, problemi mogu da se rešavaju jedino institucionalno.

„Redovna sednica Skupštine kluba održaće se u januaru, kao što smo ranije planirali, a ona može da preraste u izbornu. Nije to nikakav problem, ali se promene neće dešavati na ulici i u medijima. Imamo apsolutno iste likove koji se pojavljuju posle svake turbulencije. Prvi smo rekli da mogu da se kandiduju i zakazali Skupštinu, ali niko se nije pojavio. Svi očekuju da se ušetaju u klub posle političkih promena. Videli su novu priliku. Partizan mora da bude klub u kojem politika neće određivati ko će rukovoditi klubom. U poslednje dve godine smo se trudili, i pored toga što sam i ja sam političar, da ne bude upliva sa strane. Zbog toga smo često napadani. Ovo je klub navijača Partizana i neće biti upliva državne vlasti“.