Rasim Ljajić: Svi očekuju da ušetaju u klub posle političkih promena
Vreme čitanja: 3min | pon. 02.11.26. | 11:01
„Neko ko je teškom mukom potrošio novac i sad želi da se vadi na Partizanu, to baš neće ići tako lako“, ističe predsednik Partizana
Grupa bivših igrača želi promene, Rasim Ljajić ne dozvoljava da se one izvrše – ako ih uopšte bude – medijski. Iako danima traje pritisak na rukovodioce Partizana, oličen u zahtevu da se pomere sa pozicija i prepuste mesto drugima, predsednik kluba uverava da će šansu imati za dva meseca, kada na programu bude zasedanje Skupštine.
Minule sedmice se najpre oglasio Vladimir Stojković, potom Ivan Golac, a zatim je i Apel za spas Partizana, u kome se ne zna ko je sve tačno ostao, pošto je deo članova u međuvremenu ušao u klub, zatražio da se aktuelni čelnici povuku.
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Sve to kao da ne dotiče upravljačku garnituru u Humskoj.
„Ništa se ne dešava. Sve ovo je očekivano. Svi oni koji su odranije pretendovali da dođu u Partizan koriste svaku priliku. Da li je to loš rezultat, politička dešavanja u zemlji, promene posle izbora. Oni žele da se domognu Partizana. Dok smo mi na ovim pozicijama nećemo biti socijalna ustanova, ni zavod za zapošljavanje“, istakao je Rasim Ljajić u razgovoru za Sportski žurnal.
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Prema njegovim rečima, problemi mogu da se rešavaju jedino institucionalno.
„Redovna sednica Skupštine kluba održaće se u januaru, kao što smo ranije planirali, a ona može da preraste u izbornu. Nije to nikakav problem, ali se promene neće dešavati na ulici i u medijima. Imamo apsolutno iste likove koji se pojavljuju posle svake turbulencije. Prvi smo rekli da mogu da se kandiduju i zakazali Skupštinu, ali niko se nije pojavio. Svi očekuju da se ušetaju u klub posle političkih promena. Videli su novu priliku. Partizan mora da bude klub u kojem politika neće određivati ko će rukovoditi klubom. U poslednje dve godine smo se trudili, i pored toga što sam i ja sam političar, da ne bude upliva sa strane. Zbog toga smo često napadani. Ovo je klub navijača Partizana i neće biti upliva državne vlasti“.
Hm, hm... Poslednja rečenica baš i nije tačna, ali ajde... Možda su se baš zato i oglasili potpisnici Apela za spas Partizana.
„Naš medeni mesec je trajao manje od mesec dana. Došli smo, jer tada niko nije hteo i molili su nas da budemo tu. Kada smo počeli da vadimo klub iz blata u kojem se nalazio, onda se svakog meseca pojavljuju ljudi koji, nažalost, vide priliku da reše svoja finansijska pitanja. Neko ko je teškom mukom potrošio novac i sada želi da se vadi na Partizanu, to baš neće ići tako lako. Meni je žao, ali moram da kažem teškog srca. Radi se o nekadašnjim igračima kojima je neko svojevremeno obećao da će doći i celu projekciju budućnosti pravili su na svom povratku. Vrata kluba nikome nisu zatvorena, svi imaju mogućnost da pomognu, ali... Mora da postoji neko znanje, nova vrednost, ne samo da glavna referenca nekome bude da je nekada igrao za Partizan“.
Ljajić podseća da je veliki broj bivših asova angažovan u Humskoj.
„Nikada više nekadašnjih igrača nije bilo uključeno u rad kluba. U Skupštini je 13 ljudi bivših prvotimaca i trenera. U operativnom sportskom sektoru su sve sami fudbaleri – Danko Lazović, Raća Petrović, Goran Trobok, Dejan Rusmir, Nenad Marinković, Miralem Sulejmani. Nema mesta za sve. Ako neko misli da svako ko je igrao u Partizanu mora po automatizmu da dobije mesto, to nažalost ne može da se dogodi jer toga nema nigde u svetu“, zaključio je Rasim Ljajić u razgovoru za Žurnal.