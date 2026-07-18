Sine, ostavljam ti fudbal

Vreme čitanja: 6min | sub. 18.07.26. | 11:44
O igri sudbine i čudesnom, fudbalskom krštenju...
Da se fudbalska magija prenosi tek tako, porodičnim vezama, genetikom ili jednostavno dodirom, Bendžamin Aguero (17 godina), od oca Serhija, kuma Lionela i deda Dijega Armanda danas bi verovatno već pokazivao svetu da će biti najbolji svih vremena. Ali to, jednostavno, ne funkcioniše tako.
Pre oko 17 godina godina, onaj što će postati najbolji svih vremena, krstio je Bendžamina, ali taj se pelcer nije primio. Možda zato što je dve godine ranije, već preneo auru na jednu, UNICEF lutrijom, izabranu bebu. Bebu koja mu 19 godina kasnije stoji na putu ka odbrani titule prvaka sveta i kojoj će, kako god da se nedeljno finale završi, predati fudbalsku štafetu.
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Bilo je to fudbalsko krštenje… Susret stidljivog genija sa sudbinom koja dolazi. I apsolutno niko to nije mogao da zna. Ni majka čije se dete našlo u rukama narastajuće zvezde Barselone, ni fotograf koji je za potrebe snimanja od kuće poneo plastičnu kadicu svoje ćerke, gumenu igračkicu patkice, nekoliko peškira i sapun da napravi penu. Nekako je Đoan Monfort, autor fotografije koja će postati kultno „fudbalsko krštenje“, otkravio stidljivog introverta iz Rosarija. Taj 20-godišnjak nije znao da se opusti ni u trening centru Barselone, a zamislite ga sa potpuno nepoznatom bebom u naručju?
21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,50)
Ali Monfort je izveo svoju magiju, a te, 2007. godine, produkt njegovog fotografskog majstorluka poslužio je za UNICEF-ovu humantitarnu izložbu. Mlađani Leo i tamnoputi mališan u kadici na parčetu hartije otišli su u zaborav, ali neka dela i neki ljudi predodrđeni za večnost. Sedamnaest godina kasnije svet je saznao da su se Mesi i njegov naslednik davno, davno upoznali.
„Nisam imao predstavu da je Lamin na toj fotografiji dok me prijatelji nisu pozvali 2024. godine i rekli mi da je Jamalov otac objavio fotografiju na Instagramu“, objasnio je Monfort.
Sudbina je nakon te 2007. razdovojila Mesija i Jamala. Argentinac je imao neka važna posla… Da osvaja titule, podiže trofeje, gradi status fudbalskog Zevsa. Španac je učio da hoda, sa šest godina mu se lopta prvi put zalepila za malene kopačke kada je ušetao u Barseloninu fudbalsku školicu, a sa 12 su se videli obrisi vanvremenskog talenta i baš u vreme kada je Mesi odlazio sa Kamp Noua, Jamal se iz Matara, gradića u predgrađu Barselone, spustio dvadesetak kilometara južno. I tako je u La Masiji (po)rastao (prestolo)naslednik.
Mnogo veći put morali su da pregaze Šejla Ebana i Munir Nazraui, par iz čije se ljubavi rodio Lamin. Munir je emigrirao iz Maroka, Šejla iz Ekvatorijalne Gvineje, naravno, u potrazi za boljim životom. Nisu živeli život na ivici egzistencije, ali nisu baš imali ni luksz da biraju poslove. Fizikalisanje, moleraj, rad u restoranima brze hrane… Tipična priča afričkih imigranata u Evropi. Daj šta daš ne bi li deca mogla imala najosnovnije.
Skrasili su se Šejla i Munir na periferiji Barselone. Gradić Mataro, odnosno radničko, multikulturalno, siromašno i često stigmatizovano naselje Rokafonda (Jamal danas slavi golove praveći prstima broj 304, inače poštanski broj Rokafonde) … I desetine hiljada ljudi sa sličnim sudbinama. Brak im nije potrajao, starateljstvo je podeljeno, ali Jamal to nije osetio. Oba roditelja ostala su posvećena i prisutna u Jamalovom detinjstvu i fudbalskom razvoju dok ga sa sedam godina nije „preuzela” La Masija, obezbedila mu smeštaj, obrazovanje i počela da brusi dragi kamen kakav se nije pojaovio od 2000. godine. Beše to godina kada je Mesi kao 13-godišnjak stigao iz Rosarija u najčuveniju fudbalsku akademiju na planeti.
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Dakle, što zbog velike razlike u godinama, što zbog činjenice da je Barselona pustila svog sina da ode, putevi im se nisu ukrštali. Navodno, postoji i jedna fotografija na kojoj se u trening centru Barselone nalaze Jamal i Mesi. Postoji i Adidasova reklama iz 2023. godine kada Mesi šalje pismo Jamalu nakon što je ovaj kao 15-godišnjak debitovao za katalonski tim. Međutim, to snimanje nije iziskivalo susret. Zaobišli su se i na velikim fudbalskim ceremonijama, dodelama nagrada, gala večerima… Jednostavno, Lamin je bio u Evropi, Leo u Sjedinjenim Američkim Državama. Igrao je Argentinaca „lagani” fudbal u Americi i možda poštedeo, sačuvao svoje telo ekstremnijih napora u poznim fudbalskim godinama. I možda je sudbina, kao kada je Jamala pre 19 godina poslala u Mesijevo naručje, opet umešala prste. Jer da Mesi 2021. nije otišao iz Barselone, možda nikada i ne bi. I ko zna da li bi ga vrhunski, evropski fudbal više istrošio i da li bi bio spreman da u četrdesetoj igra kao mladić, i da sa osam golova i četiri asistencije vodi Argetninu ka novom tronu… A pritom, da je ostao u Barsi, pitanje je da li bi to odložilo debi Lamina Jamala. Dete bi raslo uz Mesija, ali onda bismo ostali uskraćeni filmski scenario koji se sam piše – Najveći i naslednik najvećeg, prvi put na istom terenu u finalu Svetskog prvenstva. Obojica savršeno sposobni da ga reše i prigrle pehar.
“Iskreno, ta fotografija je luda… Jer… Pa, to je život, zar ne? Slikao sam se sa njim dok je bio beba, a sada smo obojica ovde, igraćemo jedan protiv drugog za titulu prvaka sveta“, rekao je Mesi na konferenciji u petak i nastavio: “Lamin je ogroman talenat, neko koga sam mnogo pratio jer igra za klub koji volim i želim mu sve najbolje. Sa 19 godina, on je postao referentna vrednost u fudbalu, a ima čitavu karijeru pred sobom. Ima veliku priliku da ostvari nešto istorijsko, a mi ćemo dati sve od sebe da se to ne desi ovoga puta. Želim mu sve najbolje.“
Da li uopšte treba detaljisati zašto čitava planeta vidi Jamala kao Mesijevog prirodnog naslednika? Ukratko DNK La Masije, leva noga, desno krilo, broj na dresu, Mesidependencia ili Jamaldepencdencia i trenutak kada čitava ekipa gleda u tu magičnu levicu i nada se da će ona izmisliti potez za pobedu. A tu je i onaj kolektivni šum desetina hiljada ljudi kada Mesi ili Jamal prime loptu. I odjednom niko na tribinama više ne sedi, i svi na nogama čekaju magiju jer znaju da će se dogoditi.
Tako će i u nedelju u Njujorku, i na svim ostalim meridijanima, kraj televizora i video bimova, svet čekati magiju. Sudar dve levice sa neke druge planete, jedne koja vlada i čijoj se vladavini bliži kraj i jedne koja će vladati.
„Ne želim da me upoređuju ni sa kim, ponajmanje sa Mesijem. Želim da sledim svoj put. Očito, doživljavam ga kao najboljeg fudbalera svih vremena, ali ne pravim poređenja. Poštujem ga zbog svega što jeste i što je dao fudbalu. Ako se ikada budemo sreli na terenu, biće to susret put međusobnog poštovanja. Za mene je on najbolji ikada. Mesi zna da ja ne želim da budem on, već da imam sopstveni put“, rekao je Jamal pre nešto više od godinu dana.
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I susret je konačno zakazan. Samo još jedan dan i možda ćemo dobiti utakmicu veka. Zbog fudbalskog krštenja, zbog sudbine, zbog finala svetskog prvenstva, zbog argentinskog fanatizma, španske fudbalske simfonije… Ali povrh svega zato što će fudbalski otac predati sinu fudbal.
“Možda je Lamin predao nešto Leu, ne znam. Za mene, moj sin je najbolji… U svemu.“
Jamalov otac ima drugačiji pogleg na fudbalsko krštenje. Pretenciozno, ludo, neki bi rekli bezukusno i bezobrazno... Nipodaštavajuće prema Lionelu Mesiju. Ali hajde da se, na trenutak, poigramo, ma koliko prognoze na period od dve decenije bile besmislene. Zamislite, samo zamislite Svetsko prvenstvo 2046. A tamo višestruki osvajač Lige šampiona, vlasnik ko zna koliko Zlatnih lopti, evropski i svetski šampion Jamal, u 40-oj izlaže poslednje argumente o najboljem svih vremena?
Ono dete iz plave kadice je nestalo. U njegovim očima više nema nevinosti, samo gladi (otuda i ona anksionznost o kojoj je pričao Rodri). Neće da bude kao Mesi. Želi više, jer to je osnovni preduslov da mu priđe. Želi njegovu krunu i njegov tron. Želi da otme štafetu, ne da mu bude predata.