Sine, ostavljam ti fudbal

Ali Monfort je izveo svoju magiju, a te, 2007. godine, produkt njegovog fotografskog majstorluka poslužio je za UNICEF-ovu humantitarnu izložbu. Mlađani Leo i tamnoputi mališan u kadici na parčetu hartije otišli su u zaborav, ali neka dela i neki ljudi predodrđeni za večnost. Sedamnaest godina kasnije svet je saznao da su se Mesi i njegov naslednik davno, davno upoznali. „ Nisam imao predstavu da je Lamin na toj fotografiji dok me prijatelji nisu pozvali 2024. godine i rekli mi da je Jamalov otac objavio fotografiju na Instagramu“ , objasnio je Monfort .

Bilo je to fudbalsko krštenje… Susret stidljivog genija sa sudbinom koja dolazi. I apsolutno niko to nije mogao da zna. Ni majka čije se dete našlo u rukama narastajuće zvezde Barselone, ni fotograf koji je za potrebe snimanja od kuće poneo plastičnu kadicu svoje ćerke, gumenu igračkicu patkice, nekoliko peškira i sapun da napravi penu. Nekako je Đoan Monfort , autor fotografije koja će postati kultno „fudbalsko krštenje“, otkravio stidljivog introverta iz Rosarija. Taj 20-godišnjak nije znao da se opusti ni u trening centru Barselone, a zamislite ga sa potpuno nepoznatom bebom u naručju?

Sudbina je nakon te 2007. razdovojila Mesija i Jamala. Argentinac je imao neka važna posla… Da osvaja titule, podiže trofeje, gradi status fudbalskog Zevsa. Španac je učio da hoda, sa šest godina mu se lopta prvi put zalepila za malene kopačke kada je ušetao u Barseloninu fudbalsku školicu, a sa 12 su se videli obrisi vanvremenskog talenta i baš u vreme kada je Mesi odlazio sa Kamp Noua, Jamal se iz Matara, gradića u predgrađu Barselone, spustio dvadesetak kilometara južno. I tako je u La Masiji (po)rastao (prestolo)naslednik.

Mnogo veći put morali su da pregaze Šejla Ebana i Munir Nazraui, par iz čije se ljubavi rodio Lamin. Munir je emigrirao iz Maroka, Šejla iz Ekvatorijalne Gvineje, naravno, u potrazi za boljim životom. Nisu živeli život na ivici egzistencije, ali nisu baš imali ni luksz da biraju poslove. Fizikalisanje, moleraj, rad u restoranima brze hrane… Tipična priča afričkih imigranata u Evropi. Daj šta daš ne bi li deca mogla imala najosnovnije.

Skrasili su se Šejla i Munir na periferiji Barselone. Gradić Mataro, odnosno radničko, multikulturalno, siromašno i često stigmatizovano naselje Rokafonda (Jamal danas slavi golove praveći prstima broj 304, inače poštanski broj Rokafonde) … I desetine hiljada ljudi sa sličnim sudbinama. Brak im nije potrajao, starateljstvo je podeljeno, ali Jamal to nije osetio. Oba roditelja ostala su posvećena i prisutna u Jamalovom detinjstvu i fudbalskom razvoju dok ga sa sedam godina nije „preuzela” La Masija, obezbedila mu smeštaj, obrazovanje i počela da brusi dragi kamen kakav se nije pojaovio od 2000. godine. Beše to godina kada je Mesi kao 13-godišnjak stigao iz Rosarija u najčuveniju fudbalsku akademiju na planeti.

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Dakle, što zbog velike razlike u godinama, što zbog činjenice da je Barselona pustila svog sina da ode, putevi im se nisu ukrštali. Navodno, postoji i jedna fotografija na kojoj se u trening centru Barselone nalaze Jamal i Mesi. Postoji i Adidasova reklama iz 2023. godine kada Mesi šalje pismo Jamalu nakon što je ovaj kao 15-godišnjak debitovao za katalonski tim. Međutim, to snimanje nije iziskivalo susret. Zaobišli su se i na velikim fudbalskim ceremonijama, dodelama nagrada, gala večerima… Jednostavno, Lamin je bio u Evropi, Leo u Sjedinjenim Američkim Državama. Igrao je Argentinaca „lagani” fudbal u Americi i možda poštedeo, sačuvao svoje telo ekstremnijih napora u poznim fudbalskim godinama. I možda je sudbina, kao kada je Jamala pre 19 godina poslala u Mesijevo naručje, opet umešala prste. Jer da Mesi 2021. nije otišao iz Barselone, možda nikada i ne bi. I ko zna da li bi ga vrhunski, evropski fudbal više istrošio i da li bi bio spreman da u četrdesetoj igra kao mladić, i da sa osam golova i četiri asistencije vodi Argetninu ka novom tronu… A pritom, da je ostao u Barsi, pitanje je da li bi to odložilo debi Lamina Jamala. Dete bi raslo uz Mesija, ali onda bismo ostali uskraćeni filmski scenario koji se sam piše – Najveći i naslednik najvećeg, prvi put na istom terenu u finalu Svetskog prvenstva. Obojica savršeno sposobni da ga reše i prigrle pehar.

“Iskreno, ta fotografija je luda… Jer… Pa, to je život, zar ne? Slikao sam se sa njim dok je bio beba, a sada smo obojica ovde, igraćemo jedan protiv drugog za titulu prvaka sveta“, rekao je Mesi na konferenciji u petak i nastavio: “Lamin je ogroman talenat, neko koga sam mnogo pratio jer igra za klub koji volim i želim mu sve najbolje. Sa 19 godina, on je postao referentna vrednost u fudbalu, a ima čitavu karijeru pred sobom. Ima veliku priliku da ostvari nešto istorijsko, a mi ćemo dati sve od sebe da se to ne desi ovoga puta. Želim mu sve najbolje.“